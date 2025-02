O Egito permaneceu o melhor comprador, recebendo 6,3 milhões de toneladas entre julho e janeiro, de acordo com as últimas estatísticas

As exportações de trigo russo aumentaram para um máximo recorde no início da temporada agrícola de 2024-2025.

No ano passado, a UE impôs maiores tarifas às importações dos grãos russos, com o objetivo de suprimir a receita das exportações de Moscou, afirmando a preocupação de que o trigo russo barato pudesse desestabilizar os mercados europeus.

Moscou condenou as restrições, alegando que a tarifa não era um “efeito colateral” sanções, mas uma tentativa deliberada de minar a Rússia. Kremlin alertou que as ações da UE podem piorar a incerteza alimentar global, acrescentando que “Os consumidores na Europa definitivamente sofreriam” de preços crescentes.

De acordo com os dados mais recentes do operador ferroviário da Rusagrotrans, as remessas de trigo russo foram um recorde de 32,2 milhões de toneladas entre julho e janeiro, que é de 31,8 milhões de toneladas no mesmo período da última temporada. No entanto, as exportações em janeiro caíram significativamente para 2,47 milhões de toneladas, o que é uma queda com 4,08 milhões de toneladas no mesmo mês de 2024.

O Egito permaneceu o melhor comprador de trigo russo, importando 6,3 milhões de toneladas – 1,7 vezes mais do que no mesmo período do ano passado. Bangladesh ultrapassou Türkiya como o segundo maior destino, recebendo 2,28 milhões de toneladas.

As remessas de Türkiye caíram para quase 50%, para 2,28 milhões de toneladas, indicando o nível mais baixo em oito anos. A Argélia e o Quênia completaram os cinco primeiros importadores, aumentando sua compra para 1,69 milhão de toneladas e 1,4 milhão de toneladas.

Em dezembro, a Rússia introduziu uma cota de exportações de trigo para equilibrar uma oferta e demanda doméstica. A cota, definida para 10,6 milhões de toneladas de 15 de fevereiro a 30 de junho de 2025, não é aplicada às exportações destinadas à ajuda humanitária internacional.













Como parte de seu programa de assistência alimentar, a Rússia forneceu à Etiópia 1.600 toneladas de cereais para a Etiópia, estados de borla. Moscou também enviou 65 toneladas de trigo para Malija, que chegou em dezembro. A iniciativa, a maior desse tipo de Rússia, já recebeu, registrou 200.000 toneladas de trigo doou seis nações africanas com baixas receitas.

A Rússia redirecionou com sucesso uma quantidade significativa de exportações de grãos para o Oriente Médio, norte da África e Ásia Central em resposta a maiores tarifas da UE.

Na temporada agrícola de 2023-2024, a Rússia realizou um recorde de 55,3 milhões de toneladas de trigo, fornecendo sua posição do maior fornecedor de mercadorias do mundo. O país consistia em 26,1% do mercado global de trigo, de acordo com o Conselho Internacional de Cereais.