As exportações do Paquistão tornam -se não compatíveis após o dobro dos preços da gasolina: Relatório

“As exportações paquistanesas tornaram -se pouco competitivas depois que o governo dobrou os preços da gasolina para a geração de energia interna por fábricas, colocando em risco o objetivo de uma meta de três anos de aumentar as exportações para US $ 60 bilhões”, segundo uma agência comercial.

“O Conselho Empresarial do Paquistão (PBC) informou o primeiro -ministro Shehbaz Sharif na terça -feira (4 de fevereiro de 2025) sobre o desenvolvimento através de uma carta”, El ” Exportar Tribune relatado.

“Em uma situação paradoxal, as misérias das indústrias são aparentemente uma conquista para o governo que cumpriu uma condição de empréstimo do Fundo Monetário Internacional (FMI) para tornar o gás inacessível para a geração de energia interna ou reduzi -la completamente”, o informado informado Documento relatado: “O documento relatou.

“O governo escolheu a primeira opção, que se tornou a razão pela qual o PBC, um corpo representativo de fabricantes, escreve uma carta ao primeiro -ministro”, afirmou o documento.

“É improvável que seu objetivo de exportação de US $ 60 bilhões até 2027 seja alcançado. A competitividade da fabricação para o mercado doméstico, o que reduz a dependência da importação, também sofrerá devido ao maior custo de gás”, escreveu o PBC ao PM.

Espera -se que as exportações do Paquistão aumentem mais de US $ 35 bilhões, mas isso é insuficiente para tirar o país do ciclo da dívida.

Na semana passada, o Comitê de Coordenação Econômica do Gabinete (ECC) aumentou os preços da gasolina para a geração de energia interna, conhecida como Captive Energy Plants (CPP), em 18%.

Além disso, o governo promulgou uma ordenança no domingo para impor um imposto especial de até 20% em quatro fases que terminam em agosto do próximo ano. A primeira fase entrou em vigor a partir de domingo (2 de fevereiro de 2025) com a imposição do imposto de 5%, enquanto a segunda fase será implementada em julho.

“O aumento do preço do gás para o CPP, seguido pela imposição de ônus adicionais, levaria o custo do gás de ₹ 2.400 por milhão de unidades térmicas britânicas (MMBTU) ou US $ 8,8, em novembro de 2023 A (Rupia Pakistaní) Rs. 4.200 por MMBtu (US $ 15) depois que o imposto completo foi imposto ”, disse o PBC.

Ele declarou que, a US $ 15 por MMBTU, o custo seria mais do que o dobro da quantidade de unidades cativas para o suprimento de gás em Bangladesh. Depois que todas as taxas são implementadas, o custo pode até exceder o custo global predominante do gás natural liquefeito re-galopificado (RLNG).

O órgão dos fabricantes de prefeitura declarou que as tarifas elétricas para a indústria no Paquistão já estavam entre as mais altas. Com 17 centavos de USA por unidade, a taxa industrial é significativamente maior que 6 a 8 centavos por unidade na Índia e no Vietnã e 9 a 10 centavos por unidade em Bangladesh e em outros lugares.

“Mais de 50% do volume de exportação do Paquistão ocorre em plantas que dependem da energia em cativeiro alimentada pelo gás. A fabricação, que fornece empregos e gera exportações, agora é o setor menos atraente do Paquistão para investimento e crescimento ”, acrescentou.

No entanto, o ministro das Finanças, Muhammad Aurengzeb, durante um discurso de almoço na PBC na semana passada, disse que havia apenas 1.100 conexões de gás para CPPs das 5.600 conexões industriais totais.

O FMI havia inicialmente impôs uma condição necessária para desconectar completamente o suprimento de gás aos CPPs que pagavam menos do que os preços importados do gás. Então, o governo renegociou o FMI e propôs continuar suprimentos, mas torna os preços não sinforáveis.

Tornar os preços da gasolina inacessíveis para a geração de energia interna foi uma das duas condições mais difíceis do FMI, juntamente com a implementação de novos regimes de imposto de renda agrícola nas províncias. O Ministério das Finanças considera que essas conquistas garantem que a primeira revisão do programa FMI será concluída com sucesso.

O PBC disse que o aumento dos preços do gás pode negar qualquer benefício ao Paquistão devido à decisão dos Estados Unidos de impor tarifas às importações da China.

“Com o maior custo de gás, é improvável que o Paquistão se beneficie do desvio de ordens”, que nossos concorrentes vencem.