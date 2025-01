As exposições caninas do Madras Canine Club chegam ao fim

A cortina caiu nas exposições caninas do All Breed Championship organizadas pelo Madras Canine Club no domingo. O evento de dois dias terminou com uma cerimônia de premiação.

Dois pastores alemães e um Doberman receberam honras nas exposições 143, 144 e 145. Raças nativas, incluindo o Caravan Hound, ganharam prêmios.

O Doberman de Prashanth Pachi venceu na categoria Melhor Cachorro. “Estou no círculo de exposições caninas há 12 ou 13 anos. No começo eu mostrava Golden Retrievers e Labradores”, disse ele.

O Great Dane Club of India e a Doberman Pinscher Confederation of India organizam shows especializados. Este ano, mais de 350 participantes participaram das exposições caninas. Surya Krishna, que é treinador há 10 anos, mostrou um cachorro Caravan Hound, que venceu na categoria Melhor Raça Indiana da exposição.

Visitando suas duas filhas, o fundador e CEO da AyatiWorks, Upendran Nandakumar, disse: “Nós amamos cães e também mostramos nosso Doberman nesses shows. Ao visitar esta exposição canina, espero que minhas filhas também participem.”

CV Sudarsan, presidente do Madras Canine Club e outros membros do clube estiveram presentes na cerimónia de entrega de prémios.