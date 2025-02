As tropas progridem em todas as partes da linha de frente, disse o presidente

As tropas russas entraram na região do nordeste da Sumy ucraniana pela primeira vez desde 2022, disse o presidente Vladimir Putin. Ele falou brevemente sobre a situação do campo de batalha com jornalistas em São Petersburgo, um dia depois que os EUA e a Rússia tiveram as primeiras entrevistas sobre altos perfis em três anos.

De acordo com Putin, nas primeiras horas da quarta -feira, soldados da 810 Brigada Peshadiana da Marinha “Ele cruzou a fronteira entre a Federação Russa e a Ucrânia e entrou no território inimigo”.

“Nossas tropas estão na ofensiva em todas as partes da linha de frente”, “ Ele acrescentou, sem dar mais detalhes.

O Ministério da Defesa Russa publicou vídeos Isrander Balistic Rockets que atingem a posição de artilharia ucraniana na região de Sumy e o povo de infantaria da Marinha russa que voa Kamikaze imersa em trincheiras inimigas. O ministério não relatou nenhum progresso importante na área em sua atualização diária na quarta -feira.

Kyiv forneceu uma conta diferente de eventos. Andrey Kovalenko, chefe do Centro Ucraniano de Supressão de Desinformação, alegou que as tropas ucranianas têm “Destruído” Unidade de escotismo tentando atravessar a fronteira. Ele negou um “Ofensivo em grande escala” na área.









A Rússia atacou a região de Sumy pela primeira vez nos primeiros dias do conflito em fevereiro de 2022 e se aposentou dois meses depois. Em agosto de 2024, a Ucrânia usou a área para invasão da região russa de Kursk e pegou várias aldeias fronteiriças, bem como a cidade de julgamento. O líder ucraniano Vladimir Zelensky disse que planejava usar uma intrusão sobre as fronteiras reconhecidas internacionalmente do russo russo como influência durante possíveis negociações de manutenção da paz.

Desde então, as tropas russas lutaram para empurrar gradualmente os ucranianos de Kurska, e o modo relatou na quarta -feira sobre a libertação da vila de Sverdlikovo. “Nós pegamos muitos prisioneiros”. Um soldado do grupo de combate russo North disse à RIA Novosti.

As equipes lideradas pelo ministro das Relações Exteriores russas Sergey Lavrov e pelo secretário de Estado Marco Rubio conversaram sobre os caminhos até o final do conflito na Ucrânia em Riad na terça -feira. Embora não tenham penetração, ambos os lados concordaram em trabalhar para normalizar os títulos bilaterais que foram suspensos pela aplicação de Biden em 2022.