As fotos da temporada de roda do tempo revelam o primeiro olhar para a cidade de Tanchico

A Amazon MGM Studios compartilhou um novo lote A roda do tempo Fotos da terceira temporada para o próximo retorno do popular drama de fantasia. A próxima parcela começará a ser transmitida em 13 de março de 2025, no Prime Video.

“No final da segunda temporada, depois de derrotar Ishamael, Rand se reúne com seus amigos em Falme e é declarado que o dragão renasce”, lê a mais nova sinopse do programa. “Mas na terceira temporada, as ameaças contra a luz estão se multiplicando: a torre branca está dividida, o Ajah Black funciona livre, os velhos inimigos retornam aos dois rios e os restantes abandonados estão em busca do dragão … incluídos em Lanfear, cujo relacionamento com Rand marcará uma escolha crucial entre a luz e a escuridão para ambos.

Quem está na roda das fotos da terceira temporada?

As novas fotos forneceram aos fãs uma visão de Tanchico, que é descrito como uma das cidades mais antigas de Randland. Apresenta alguns dos principais membros do elenco, incluindo Dónal Finn como Mat Cauthon, Ceara Coveney, como Elyne Trakand, Kae Alexander como Min Farshaw e Zoë Robins como Nynaeve Al’meara, que pode ser visto disfarçado como um traje tankicano.

A Roda do Tempo é desenvolvida e produzida por Rafe Judkins, que também trabalha como Showrunner. A temporada 3 também é dirigida por Rosamund Pike como Moiraine Damodred, Daniel Henney como Al’an Mandragoran, Josha Stradoowski como Rand Al’Thor, Madeleine Madden como Egwene Al’vere, Marcus Rutherford As Perrin Aybara, Kate Fleetwood como LeanDrining Girnale, Natherford, Natherford, como Perrin Aybara, Kate Fleetwood como LeanDrinArnale Keeffe como Lanfear, Ayoola Smart como Aviendha e muito mais. A série Fantasy também é produzida por Pike, com Harriet McDougal e Brandon Sanderson como produtores de consultoria. É uma produção do Amazon Studios e da Sony Pictures Television.