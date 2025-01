As malvadas Mary Poppins e o Chapeleiro Maluco aparecerão em Poohniverse: Monsters Assemble Horror Movie

As malvadas Mary Poppins e o Chapeleiro Maluco farão parte Poohniverse: Monstros se reúnem.

Dirigido por Rhys Frake-Waterfield, Poohniverse: Monsters Assemble é o próximo filme crossover de terror ambientado no mesmo mundo, intitulado Twisted Childhood Universe, como Winnie-the-Pooh: Blood and Honey e Winnie-the-Pooh: Blood and Honey 2.

conversando com cômicoO produtor Scott Chambers falou sobre o que os fãs de Poohniverse podem esperar de Monsters Assemble e como Mary Poppins, Peter Pan e o Chapeleiro Maluco serão os três principais antagonistas do filme.

O que Scott Chambers disse sobre Poohniverse: Monsters Assemble?

“Ainda não falei muito sobre isso, mas Mary Poppins estará presente e também será uma ladra de crianças”, disse Chambers. “Então tenho certeza que ela e Peter Pan vão se dar bem como uma casa em chamas. E também há o Chapeleiro Maluco. Acho que esses três serão os piores dos piores. Apresentamos Peter e mais tarde apresentaremos os outros dois em seus próprios filmes.”

Existem vários filmes Twisted Childhood Universe programados para serem lançados antes de Poohniverse: Monsters Assemble, que está previsto para chegar em 2025. Neverland Nightmare, de Peter Pan, dirigido por Chambers, chega em 13 de janeiro de 2025, enquanto Bambi: The Reckoning e Pinocchio: Unstringing são também programado para 2025.

Chambers disse ainda sobre Twisted Childhood Universe: “Cada filme vai parecer diferente, e (Pesadelo Neverland de Peter Pan) um é incrivelmente sombrio por um motivo. Preciso que você sinta algo por Peter Pan. Quando chegarmos ao Poohniverse, porque preciso que você não goste dele, preciso que você esteja contra ele desde o início. Porque quando ele entra na arena com, digamos, Pooh, preciso que você olhe para Pooh como se ele não fosse tão ruim.”