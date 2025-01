As melhores TVs de 98-100-110 polegadas para a melhor visualização em 2025

Experimente os filmes como eles foram feitos para serem vistos em casa com o Smart TV TCL Q65 de 98 polegadas QLED 4K UHD. Com sua gigantesca tela de 98 polegadas, ele traz o cinema para mais perto de você! Oferece uma impressionante resolução 4K UHD combinada com a tecnologia Quantum Dot para fazer com que cada imagem se destaque com cores vibrantes e detalhes nítidos. Possui uma taxa de atualização de 120 Hz (144VRR), permitindo que você experimente filmes, jogos e esportes sem vibrações. Com aplicativos integrados e acesso contínuo às suas plataformas de streaming favoritas, você nunca mais precisará depender do cabo. Com seu design elegante e moderno, certamente aprimorará a aparência da sua configuração de entretenimento.