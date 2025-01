As multas são aplicadas por sistema de pontos, bastando a polícia escanear o código de barras da carteira de motorista do infrator

VIVA – O Corpo de Trânsito da Polícia Nacional (Korlantas) implementou um sistema de concessão de pontos aos titulares de carteira de habilitação (SIM) que cometem infrações de trânsito este ano. Posteriormente, a polícia só precisa escanear o código de barras da carteira de motorista do infrator.

A base para esta regra de multa está contida no Regulamento do Chefe da Polícia Nacional número 5 de 2021 sobre o controle e marcação de cartas de condução. Kakorlantas Polri, Inspetor Geral Pol Aan Suhanan, revelou que este sistema estava em vigor desde janeiro.

“Em Janeiro deste ano entrou em vigor a publicação do registo de trânsito. Isto significa que de acordo com as regras existentes, com o Perpol (Regulamento da Polícia) existente, está a ser implementado um sistema de pontos de mérito”, disse Aan inicialmente na sua declaração oficial. deste ano.

 Carteira de motorista ou SIM

Para o próprio sistema, o número de pontos finos é diferenciado dependendo das infrações e acidentes de trânsito. No artigo 35 da Perpol nº 5 de 2021, o número de pontos por infrações de trânsito inclui 5 pontos, 3 pontos e 1 ponto.

A carteira de motorista do motorista pode ser cassada se ele acumular 12 pontos. Na verdade, os infratores podem obter imediatamente 12 pontos e ter sua carteira de motorista cassada permanentemente.

Conforme citado por VIVA Otomotif do Instagram NTMC Polri, a polícia usará posteriormente um aplicativo chamado Traffic Attitude Record (TAR). O aplicativo implementará um sistema para registrar e avaliar as classificações de proficiência dos motoristas.

“A aplicação TAR utilizada pelos agentes pode ler o código de barras impresso no SIM do infrator para que os dados do SIM exibam automaticamente os dados do SIM e os dados do sistema de pontos de demérito”, afirma a explicação do NTMC da Polícia Nacional.

Enquanto isso, os infratores de trânsito também podem visualizar detalhes do tipo de violação, registros de violação, informações de penalidades, detalhes de acidentes, registros de acidentes e informações de penalidades no aplicativo TAR. O próprio aplicativo TAR pode ser baixado no Google Play e na App Store.