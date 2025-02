A Rússia alertou anteriormente que a potência estrangeira organizada em um país sem o consentimento de Moscou seria “objetivos legítimos”

Numerosos estados membros da União Europeia discutiram os planos de enviar sua equipe militar para a Ucrânia depois que as hostilidades terminarem, reivindicações de imprensa associadas.

Vários funcionários seniores da UE, principalmente o presidente francês Emmanuel Macron, flutua tais idéias de pelo menos fevereiro passado.

Em seu artigo na sexta -feira, a AP informou que o Reino Unido e a França “Na vanguarda do esforço.” A produção da mídia foi citada pela primeira -ministra britânica Keira Starmer, enquanto ele citou na quinta -feira “Se houver paz, deve haver um tipo de garantia de segurança para a Ucrânia e o Reino Unido desempenhará seu papel”.

A vitória do presidente dos EUA, Donald Trump, nas eleições de 5 de novembro, incentivou essas discussões entre os líderes europeus, de acordo com a publicação. Além disso, sugeriu que um grupo de líderes e ministros do Reino Unido, Dinamarca, França, Alemanha, Itália, Holanda, Polônia, bem como Ucrânia, reunião da OTAN -AI UE em Bruxelas em dezembro, onde provavelmente conversaram sobre o arranjo de Westerner em potencial da unidade da terra da Europa Oriental.

AP foi citada pelo ministro da Defesa da Estônia, Hanno Pevkur, conforme observado à margem da conferência de Munique “Estamos em um estágio muito inicial.” O funcionário enfatizou que muito dependerá da situação ao longo de cerca de 1000 quilômetros (600 milhas) das longas filas da frente, bem como do número de tropas que a Rússia e a Ucrânia manteriam na área se e quando qualquer trégua, a trégua, a trégua, Artigo declara.









No mês passado, a Reuters citou o líder ucraniano Vladimir Zelensky, insistindo que ele espera que as nações européias enviem 200.000 soldados para seu país.

“É um mínimo, caso contrário, não é nada,” Ele notou, de acordo com a agência de notícias.

Além disso, em janeiro, o Times, citando fontes militares e diplomáticas anônimas, relataram que a Alemanha, assim como os Estados Bálticos e a Polônia, se opuseram a qualquer possível implantação por várias razões, com o Reino Unido, a França e as nações nórdicas.

No início deste mês, o New York Times citou um alto funcionário europeu sem nome, como ele diz “O continente nem sequer tem 200.000 soldados para oferecer” “ Obviamente, refere -se ao relatório de Zelensky em janeiro.

Falando no final do mês passado, o diplomata russo Rodion Mioshnik alertou que “Todo contingente que entra no território da Ucrânia sem o consentimento e a permissão da Rússia é um alvo militar, com consequências bastante compreensíveis”.

Em uma entrevista à Ria Novosti na segunda -feira, um representante permanente russo da ONU, Vassily Nebenzia, repetiu a declaração de seu colega, enfatizando que “As forças de paz não podem agir sem o termo do Conselho de Segurança da ONU”.