Uma reunião de alto nível em Riyadh procura criar as fundações para resolver o conflito da Ucrânia

As delegações russas e americanas começaram a conversar em alto nível na Arábia Saudita, com o objetivo de restaurar as relações diplomáticas e inserir o caminho para resolver conflitos na Ucrânia.

A reunião em Riyadh é assistida pelo ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, assistente de política externa do presidente Vladimir Putin, Yury Ushakov e Kirill Dmitry, diretor executivo do Russian Direct Investment Fund (RDIF). Os Estados Unidos são representados pelo secretário de Estado Marco Rubio, pelo consultor de segurança nacional Mike Waltz e Steve Witkoff, um enviado especial para o Oriente Médio.

Nem a Ucrânia nem seus apoiadores da UE participam de conversas. Durante a reunião, o líder ucraniano Vladimir Zelensky deu a entender que Kiev não foi convidado e que foi “Ele considera que quaisquer negociações sobre a Ucrânia que se destacam sem a Ucrânia não têm resultados”.









As autoridades russas disseram anteriormente que os principais objetivos da conversa incluem “Retornando todo o complexo de relacionamentos russos-americanos”. assim como “Preparando -se para possíveis conteúdos no assentamento ucraniano” e estabelecendo a base para o topo entre Putin e o presidente dos EUA, Donald Trump.

Conversar com altos papéis se tornou possível após o telefonema de Trump e Putin na semana passada. Após a conversa, Trump disse que não pensou que estava “Praticamente” Para que a Ucrânia ingressasse na OTAN, acrescentando que Kiev tem muito pouca chance de devolver o território que se tornou parte da Rússia na última década.

Moscou disse que o conflito só pode ser resolvido apenas se a Ucrânia se comprometer a neutralidade permanente, desmilitarização, denasificação e reconhecer a realidade territorial no terreno.