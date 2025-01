As negociações fronteiriças Índia-Bangladesh começarão em 16 de fevereiro; esgrima, agenda principal de infiltração

As conversações fronteiriças a nível do Diretor-Geral (DG) entre a Índia e Bangladesh, duas vezes adiadas, deverão ser realizadas aqui a partir de 16 de fevereiro, com a questão das cercas e do aumento das tentativas de infiltração após a mudança de regime sendo naquele país um importante tópico de discussão, disse o oficial. disseram fontes na quarta-feira (15 de janeiro de 2025).

Uma delegação da Guarda de Fronteira de Bangladesh está programada para manter conversações com seus homólogos da Força de Segurança de Fronteira (BSF) de 16 a 19 de fevereiro, como parte da 55ª edição dessas conversações semestrais.

Esta será a primeira discussão de alto nível entre as duas forças após a queda do governo de Sheikh Hasina em 5 de agosto de 2024.

Os compromissos estão sendo acertados entre os dois lados, disseram fontes oficiais ao PTI.

As datas dessas negociações foram adiadas duas vezes no ano passado, disseram.

Espera-se que durante esta reunião haja “destaque”, disseram as fontes.

Com base nessas conversações, será elaborada a ata conjunta das conversações denominada JRD, que será assinada pelos chefes do BSF e do BGB no final dessas conversações.

A obstrução aos trabalhos de construção de vedações nesta fronteira foi destacada na semana passada, depois de a Índia e o Bangladesh terem convocado os Altos Comissários de ambos os países nas suas capitais nacionais.

Bangladesh expressou “profunda preocupação” com as “atividades” do BSF relacionadas à construção de cercas e assassinatos na fronteira quando visitou o Alto Comissário indiano Pranay Verma em Dhaka no fim de semana.

No dia seguinte, a Índia deixou claro ao Alto Comissário Interino de Bangladesh, Nural Islam, em Delhi, que todos os protocolos estabelecidos durante a construção da cerca estavam sendo seguidos, e transmitiu sua expectativa de que “Bangladesh implementará todos os acordos anteriores e que haverá um abordagem cooperativa para combater crimes transfronteiriços.” A parte indiana, durante as conversações fronteiriças, deverá destacar casos de tentativas intensificadas de infiltração por parte de cidadãos do Bangladesh nesta frente depois de Agosto do ano passado, uma vez que estes casos estão relacionados com o tráfico de seres humanos e o contrabando transfronteiriço.

De acordo com os dados, cerca de 1.956 cidadãos do Bangladesh foram detidos pelas tropas da BSF entre Agosto e Dezembro do ano passado. Este período de cinco meses foi responsável por mais de 50 por cento das interdições de cidadãos do Bangladesh nesta frente, tendo ocorrido 3.474 detenções deste tipo ao longo do ano.

Durante 2023, 4.342 cidadãos de Bangladesh foram capturados pela BSF nesta frente.

Um alto funcionário da BSF disse que a construção de uma cerca única ao longo da frente “continua com alguns problemas aqui e ali”. As autoridades do Bangladesh estão a levantar algumas questões, principalmente na área de Bengala Ocidental, exceto em alguns locais em Assam e Tripura, mas o trabalho continua, disse ele.

As conversações fronteiriças a nível de DG foram realizadas anualmente entre 1975 e 1992, mas em 1993 foram realizadas de dois em dois anos, com ambos os lados viajando alternadamente para as capitais nacionais de Nova Deli e Dhaka.

A última edição realizou-se em Dhaka, em Março, quando a delegação indiana se deslocou àquele país.