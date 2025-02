As nomeações de IC sujeitas ao resultado do pedido de questionamento da petição: Tribunal Superior de Karnataka

Uma visão do Tribunal Superior de Karnataka. | Crédito da foto: foto do arquivo

O Tribunal Superior de Karnataka disse na terça -feira que as nomeações para o cargo de comissário do Comissário da Informação do Estado (SCIC) e sete posições de comissários de informação do estado (SIC) estão sujeitas ao resultado final da petição, que questionou a legalidade de A legalidade do processo do processo do processo do processo. Seleção para as respectivas publicações.

O Tribunal também deixou claro que o governo já os comissários recentemente designados de informações que simplesmente estavam sendo jurados, não impediriam o tribunal de considerar a súplica intermediária do intermediário por manter suas consultas após a apresentação dos registros de sua seleção. diante do tribunal.

O juiz R. Devdas aprovou a ordem provisória em uma solicitação apresentada por K. Mallikarjuna Raju de Bengaluru, uma posição aspirante.

Julgamento de 2019

Em nome do peticionário, alega -se que a seleção dessas posições é contrária ao julgamento de 2019 da Suprema Corte no caso de Anjali Bhardwaj e outros vs. União da Índia, na qual o Tribunal Apex ordenou que todos os estados formassem um comitê de pesquisa para analisar as aplicações de candidatos a posições aos nomes da lista para considerar as posições pelo Comitê de Seleção em termos da seção 15 (3) da direito à lei da informação.

O peticionário disse que o governo não constituiu um comitê de busca para analisar os pedidos recebidos por cargos com base na notificação emitida no ano passado, convidando pedidos.

Enquanto o oficial aposentado do IPS, Ashit Mohan Prasad, foi nomeado SCIC, o funcionário da retirada do IAS Mamatha Br, os principais jornalistas Rajashekara S., Badruddin K. e Rudranna Harthikote foram nomeados como SICs junto com outros três, Raman K., Harish Kumar e Narayan G. Channal.

O peticionário também alegou que Prasad havia solicitado apenas o cargo de SIC e não para o SCIC, mas foi nomeado SCIC.

Comitê de Pesquisa

No entanto, o Defensor Geral do Estado disse que as nomeações foram feitas de acordo com as instruções emitidas pelo Supremo Tribunal e um comitê de busca examinou os pedidos antes do comitê de seleção considerar os nomes, liderados pelo ministro principal.

A AG também apontou que os comissários de informação recentemente designados estavam sendo jurados pelo governador na noite de terça -feira, enquanto pediam ao tribunal que não aprove qualquer ordem provisória antes de determinar os registros se o governo tivesse aderido às instruções emitidas pelo ápice de corte.

Ao ordenar a emissão de notificação aos recém -nomeados comissários de informações, o tribunal adiou uma audiência mais alta até 10 de fevereiro.