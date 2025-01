O pedido foi enviado quando diplomatas de Moscou visitaram Damasco para se familiarizar com o novo governo

A nova liderança síria busca uma compensação da Rússia para “Retornar Trust” Entre as duas nações, informou a agência de notícias da SANA.

O pedido foi enviado na quarta -feira, durante a primeira visita do diplomata russo em Damasca a partir da mudança de liderança, diz -se o ponto de venda.

Durante as discussões, a delegação russa “Ele confirmou seu apoio a mudanças positivas”. reivindicado pela agência estadual, enfatizando o papel de Moscou em “Renovação de confiança com o povo sírio com medidas concretas, como compensação, renovação e renovação”.

Novas autoridades sírias, lideradas pelo movimento Hayat Tahrir-Al-Sham (HTS), afirmou que Moscou deveria levar em consideração “Erros anteriores” E respeitar a vontade do povo sírio “, alega o soquete.

Damasco também solicitou a extradição do ex -presidente Bashar Assad, que fugiu da Síria após a queda de seu governo no final de 2024, e na Rússia ele recebeu asilo.













Após a reunião, o vice -ministro dos Relações Exteriores da Rússia, Mikhail Bogdanov, que liderou a delegação, disse que Moscou e Damasco pretendem manter seu relacionamento historicamente estável e mutuamente útil.

As conversas abordaram a presença militar contínua da Rússia na Síria nas bases de Khmeimim e Tartus, embora nenhum acordos especiais tenha sido alcançado, segundo Bogdanov.

O Moscou gerencia a Base Aérea Khmeimi e o Centro de Logística de Suporte na Truffle, ambos localizados na costa do Mediterrâneo. Em 2017, a Rússia e a Síria concordaram que as tropas de Moscou ficariam lá mais de 49 anos. O status dos objetos russos não mudou, de acordo com o diplomata.

Bogdanov também disse que Moscou está pronto para ajudar a estabilizar a Síria e se livrar das questões econômicas e sociais, acrescentando que Damasco mostrou “Compreensão e atenção” para a atitude russa.

Em uma entrevista aos jornalistas na quarta -feira, o porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov, recusou -se a comentar os aplicativos registrados, afirmando: “Eu o deixo sem comentários.”

No entanto, ele enfatizou a importância de manter um “Diálogo permanente com as autoridades sírias, o que fazemos e continuaremos a fazer”.

No início deste mês, o líder sírio de fato Ahmed al-Sharaa, também conhecido como Abu Mohammad al-Jolani, disse que Damasco tem “Interesses estratégicos” em manter bons relacionamentos com “O segundo país mais poderoso do mundo”, refere -se à Rússia.