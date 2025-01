As operações de busca para localizar terroristas descobertos perto de LoC em Jammu se intensificam no segundo dia

Uma operação de busca para localizar terroristas, cujo movimento perto da Linha de Controle (LoC) no setor Akhnoor foi relatado na semana passada, entrou em seu segundo dia no domingo (12 de janeiro de 2025) com forças implantando drones e outros equipamentos de última geração. equipamento, disseram autoridades.

A operação foi lançada por diferentes unidades do exército na área de Bhattal no sábado (11 de janeiro de 2025) depois que moradores relataram movimentos suspeitos na área florestal de Jogiwan. Eles suspeitavam que eram terroristas infiltrados.

“A operação de busca continua com mais tropas mobilizadas para cobrir mais áreas, embora até agora não haja vestígios dos suspeitos”, disseram as autoridades.

Eles disseram que as forças de segurança utilizaram drones e outros equipamentos de última geração, além de cães farejadores, para desinfetar a área, enquanto grupos policiais também se juntaram à operação de busca.

Três terroristas fortemente armados de Jaish-e-Mohammad (JeM), sediados no Paquistão, foram eliminados numa operação de dois dias no sector de Akhnoor, em 28 e 29 de Outubro do ano passado.