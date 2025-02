As opiniões da AIADMK sobre questões proeminentes sempre foram independentes: EPS

O Secretário Geral da AIADMK, Edappadi K. Palaniswami, falando em uma reunião do Party no Fort Complex Fiesta.

O líder da oposição e o Secretário Geral da AIADMK, Edappadi K. Palaniswami, disse no domingo que o centro deve liberar as cotas pendentes sob a lei da garantia nacional de emprego rural de Mahatma Gandhi (MGENEA) para o governo do estado, uma vez que muitos trabalhadores têm não recebeu seus salários sob o esquema.

Indo a uma conferência zonal para as pinturas do jovem partido de 10 distritos em Velore, Palaniswami disse: “Não se preocupe com quem (DMK) está no poder em Tamil Nadu, mas pense em famílias que dependem de salários ganhos para trabalhar sob o mnrega. “

Ao negar a acusação do primeiro -ministro MK Stalin de que a AIADMK estava dedicando a linha do BJP em questões -chave, Palaniswami disse o governante DMK. Ele acrescentou que a força da AIADMK está no jogo do jogo e das pessoas.

“O AIADMK formará uma grande aliança sob sua liderança para as eleições da Assembléia de 2026. Em 2004, o DMK mudou sua lealdade à Aliança do Congresso para permanecer no poder ”, afirmou.

O ex -primeiro -ministro lamentou o aumento do número de crimes contra mulheres e crianças em Tamil Nadu. Ele disse que Tamil Nadu registrou 107 casos sob a lei da proteção de filhos de crimes sexuais (POCSO) desde janeiro. Ele acrescentou que houve um total de 141 assassinatos no estado desde 1º de janeiro. “A polícia não cumpriu seu dever e se tornou informante do DMK dominante. Stalin afirma que onde quer que vá, as crianças o chamam de ‘Appa’ (pai). O que você fez?

O Sr. Palaniswami também culpou o governo dominante do DMK pelo aumento constante da carga da dívida no Tesouro do Estado.

“O DMK emprestou cerca de ₹ 3,5 lakh milhões de rúpias desde que chegou ao poder em 2021. Até então, a dívida geral do governo do estado estava em torno de ₹ 5,18 lakh crore. Tamil Nadu gera cerca de ₹ 86.000 milhões de rúpias por conta própria e também obtém cerca de ₹ 24.000 milhões de rúpias do centro. Esquemas inovadores não foram lançados, apesar dos enormes empréstimos e geração de renda ”, afirmou.