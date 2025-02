As opiniões dos parceiros da aliança são vistos como conselhos, não confronto: tn cm stalin

O primeiro -ministro do Tamil Nadu, MK Stalin, no sábado (15 de fevereiro de 2025), disse que considerou as opiniões dos parceiros da DMK Alliance como um conselho e não como confronto. “As diferenças de opinião estarão lá em uma família, local de trabalho e em todos os outros lugares. Expressar opiniões faz parte da democracia ”, disse ele em sua mensagem através do programa ‘Unogalil Oruvan’.

Stalin disse que a Aliança, liderada por DMK, vinha contestando as eleições desde 2019 e permaneceu um modelo a seguir para a Índia na luta e vencendo a batalha contra o BJP. “As diferenças de opinião não afetaram nosso relacionamento”, disse ele.

Reagindo aos comentários do ex -ministro principal Edappadi K. Palaniswami que o resultado da escolha da Assembléia de Délhi foi um golpe grave para a oposição, ele disse que a opinião de Palaniswami apenas refletia a do BJP. “Como eu disse, ele emprestou sua voz para dobrar. Ele demonstrou nosso argumento de que ele tem uma aliança ilegítima com o BJP. Você precisa refletir sobre a derrota do seu partido antes de fazer esses comentários ”, disse o primeiro -ministro.

‘Justiça rápida em casos de agressão sexual’

Em casos recentes, agressão sexual contra mulheres em Tamil Nadu, ele disse que o governo havia tomado medidas estritas contra os culpados, independentemente das posições que algumas delas tiveram. “Eu já introduzi um projeto de lei na assembléia para uma punição estrita contra crimes contra as mulheres. Nós garantimos uma justiça rápida. Aqueles que cometem crimes contra as mulheres devem pensar em incidentes semelhantes em suas famílias ”, acrescentou.

O primeiro -ministro disse que também seguiria as mensagens nas redes sociais quando tivesse tempo. “Isso seguiria os comentários em vez das notícias. Eu tomo o bem e deixo o mal. Se houver solicitações genuínas, eu as enviarei a ministros e funcionários para reparo ”, afirmou.

Stalin comentou que as redes sociais tinham muitas análises de alimentos de jovens visitavam hotéis e restaurantes. “Eles também devem dar prioridade à aptidão física”, disse ele.

Passeios distritais

O primeiro -ministro disse que, quando visitou os distritos estaduais, ele interageria com pessoas, comerciantes e estudantes e mostrou muito interesse nessas reuniões. “Eles têm pedidos com a esperança de que o governo encontre uma solução para seus problemas. Tentamos encontrar soluções para a maioria dos seus problemas. Se uma solução não for encontrada, informamos os peticionários sobre isso. Meus passeios nos distritos são satisfatórios e me dão muita energia ”, afirmou.

Stalin disse que a imposição do governo do presidente em Manipur era “uma decisão atrasada” e o primeiro -ministro (Biren Singh) não teve escolha a não ser parar de fumar. “A libertação do clipe de áudio é a prova de que o primeiro -ministro também está por trás da violência, e a Suprema Corte ordenou uma investigação. Seja em Uttar Pradesh ou Manipur, a situação da lei e da ordem permanece a mesma. Mas o BJP culpa descaradamente outros estados ”, afirmou.