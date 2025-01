As paredes desabaram em Gênova, cavadas para eliminar os feridos

Os bombeiros trabalham no colapso do muro de contenção que caiu através de Dei 5 Santi em Gênova. Os homens chutam para eliminar a presença de pessoas sob os detritos. Há também uma escavadeira no local para remover a terra mais rapidamente na estrada.

O alerta vermelho na Ligúria Levante parece acabar com o mau tempo que investiu a Ligúria à noite.

Em Chiavari, houve mais dificuldade com a inundação de Entella (depois retornou) e no deslizamento de terra em Valfontanabuona, graças ao qual os bombeiros fizeram quatro famílias por razões de segurança. Durante a noite, inúmeras intervenções de bombeiros Gênova e Rapallo para ventos fortes, deslizamentos de terra caíram árvores.

Aviso vermelho de Tigullio Terara às 14:00, alerta laranja de Gênova às 8h.

O nível do rio Entella desceu, que mantinha um homem de proteção civil e moradores de áreas próximas ao curso de água, especialmente na área de Foece na fibrilação. Agora, a tempestade está preocupada com a saída regular dos fluxos de água de Entella e Petronio em Riva Trigoso. Quatro pessoas mais velhas se movem durante a noite de Orera poderão retornar à casa com uma diminuição nos deslizamentos de terra.

Nesta manhã, um deslizamento de terra caiu no statale de 35 GI em Leguste Levante, quebrou a grade e surpreendeu o carro que passou. Aconteceu logo após as 5. No local, os bombeiros e 118 que salvaram a pessoa ferida.

O homem foi liderado em um código amarelo em San Martino em Gênova. Anas fechou a seção estadual de estrada e chamou o A7 como uma alternativa.

Lã forte de mau tempo também na Toscanaonde foram emitidos alertas de laranja para as áreas do norte. Em Mulazzo (Massa Carrara), a região diz que em 24 horas mais de 216 milímetros de chuva. Aumenta ao longo do leilão do rio Magra contido no primeiro nível da guarda e já está diminuindo em uma ponte fina. Bagnone está no primeiro nível, atualmente os outros rios estão no nível de referência, mas permanecem ouvindo e assistindo pelas próximas horas. A interrupção se move em direção às áreas internas, nas próximas horas, são esperadas fenômenos menos difundidos e intensos.

Ligúria do mau tempo, alertas de fechamento vermelho precoce em Levante



Nas últimas 24-36 horas, ocorreu uma precipitação muito rica no centro de Levante na Ligúria, com os valores planos cumulativos de cerca de 90 mm em 12 horas e 130 em 24 horas na área de Levante e valores acumulativos localmente Foram atingidos até 280 mm. Esses fenômenos levaram à passagem de um pico importante do rio Entella, conectado com inundações locais na área da corrente, onde os níveis são atualmente progressivos lentamente.

Nos rios esbeltos e no pico das inundações, eles já passaram para seções de montanhas, onde os níveis estão em um declínio lento e gradual e passarão pela seção de poço durante a manhã, onde não são esperados problemas críticos significativos. Com base nas novas edições do Arpal, ele não fornece outra precipitação generalizada e importante: por esse motivo, esperava que os alertas vermelhos para Levant se movessem para Orange dentro de 12 horas, enquanto o monitoramento da área de poço continua. O aviso amarelo continuará até as 15:00 no Levante da Ligúria.

Os ventos do sul tempestades no oeste e Levante Ligurian com impactos de até 80 a 90 km/h nas roupas mais antigas de Libeccio e mais de 100-120 km/h nas cordilheiras de Apennine permanecem. Nas próximas horas, a motocicleta onda tenderá a aumentar apenas muito chateada com os pântanos intensos Libeccio, especialmente no Levante Ligurian e na parte leste do centro.

