As pesquisas de Delhi exporão ‘jugalbandi’ entre o Congresso e o BJP, diz Kejriwal

O chefe da AAP, Arvind Kejriwal, disse na terça-feira (14 de janeiro de 2025) que as próximas eleições para a Assembleia de Delhi exporão o “jugalbandi” entre o Congresso e o BJP.

Kejriwal disse que falou apenas uma linha sobre o líder do Congresso, Rahul Gandhi, e a resposta vem do BJP.

“Veja quantos problemas o BJP está enfrentando. Esta eleição em Delhi talvez irá expor o ‘jugalbandi’ que está acontecendo nos bastidores entre o Congresso e o BJP há anos”, disse ele em um post no X.

O supremo da AAP referia-se ao cargo do chefe do departamento de TI do BJP, Amit Malviya.

“Preocupe-se com o país mais tarde, reserve o assento de Nova Delhi por enquanto”, disse Malviya em X, citando a resposta de Kejriwal ao ataque de Gandhi contra ele.

Kejriwal, que ocupa a cadeira de Delhi desde 2013, desta vez enfrenta o líder do BJP, Parvesh Verma, e o líder do Congresso, Sandeep Dikshit.

Em outra postagem sobre

“O BJP e o Congresso fazem parte do mesmo sistema podre”, disse ele.

As relações entre a AAP e o Congresso, ambos parceiros no bloco da ÍNDIA, ficaram tensas depois de não terem conseguido formar uma aliança antes das eleições para a Assembleia de Haryana no ano passado.

Dirigindo-se a um comício eleitoral em Seelampur na segunda-feira, Gandhi disse que o primeiro-ministro Narendra Modi e Kejriwal estão em silêncio sobre a questão do censo de castas, pois não querem que pessoas da comunidade atrasada, dalits, tribais e minorias recebam a parte que lhes corresponde. .

Dirigindo-se especificamente a Kejriwal na sua primeira reunião pública para as eleições de Deli, o líder do Congresso disse que o organizador da AAP estava a seguir a “estratégia de propaganda e falsas promessas” do primeiro-ministro Modi, apesar do aumento da poluição, da corrupção e da inflação na capital nacional.

Respondendo ao ataque, Kejriwal disse que Gandhi estava tentando salvar seu partido enquanto lutava para salvar o país. Ele também acusou Gandhi de abusar dele.

A AAP e o Congresso contestaram as últimas eleições para Lok Sabha em 2024, partilhando assentos em Deli. No entanto, ambos os partidos enfrentam-se agora de forma independente nas eleições para a Assembleia marcadas para 5 de Fevereiro.