As pessoas admiram o Congresso por causa das ‘falhas’ do TDP e do YSRCP: membro do CWC Gidugu Rudra Raju

O membro do Comitê de Trabalho do Congresso e ex-presidente do Comitê do Congresso de Andhra Pradesh, Gidugu Rudra Raju, disse que o Partido do Congresso desempenharia um papel vital na política estadual, pois as pessoas começariam a admirar o Congresso por causa das “falhas” de ambos os partidos regionais: o Telugu Desam. Partido e o Partido do Congresso YSR, nos últimos dez anos.

Ele disse que o acentuado declínio político do YSRCP com as contínuas demissões dos seus principais líderes proporcionou uma grande oportunidade para o Partido do Congresso recuperar a sua glória passada em Andhra Pradesh. Rudra Raju, que visitou os distritos de North Andhra para rever a posição do partido, partilhou a sua opinião com O hindu enquanto espera um rápido ressurgimento do partido no estado.

Ele disse que as pessoas também perderam a fé no governo de Chandrababu Naidu porque ele não cumpriu as suas seis promessas e não garantiu o desenvolvimento do Estado.

“O Partido do Congresso penetrará rapidamente no vácuo político criado tanto pelo YSRCP como pelo Partido Telugu Desam. Desempenhará um papel de liderança nas eleições gerais de 2029. Com vista a fortalecer o partido em Andhra Pradesh, o alto comando do Congresso está a tomar uma série de medidas para melhorar a força do partido a nível popular. Ele orientou os líderes seniores liderados pelo presidente do PCC, YS Sharmila Reddy, a realizar reuniões de revisão em todos os distritos”, disse Rudra Raju.

Ele alegou que tanto o YSRCP como o TDP não conseguiram exercer pressão sobre o governo da União para a implementação das garantias dadas na Lei de Reorganização de Andhra Pradesh, que foi promulgada pelo então governo da UPA para o rápido desenvolvimento de Andhra Pradesh.

“Infelizmente, todos os partidos, exceto o Congresso, não têm coragem de questionar o governo de Narendra Modi em relação à siderúrgica de Visakhapatnam e outras questões. As pessoas estão começando a entender que só o Congresso pode colocar o Estado no caminho do progresso. A mudança nas percepções das pessoas certamente garantirá uma vitória decente para o Congresso nas próximas eleições locais”, disse Raju.