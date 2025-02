As pessoas enfrentam dificuldades devido a estradas escavadas na capital de Kerala

Os moradores da cidade tendem a esperar a extensão de novos serviços, seja o suprimento de gás ou a drenagem de cozimento, para suas respectivas áreas, mas as estradas escavadas que permanecem após esses trabalhos continuam prejudicando a vida por meses ou anos. Algumas das estradas interiores da capital, mantidas pela corporação, que foram escavadas para o projeto de gás da cidade de Ag & P Pratham, e para as obras da Autoridade de Água de Kerala que não permaneceram há meses.

Algumas das estradas da cidade, incluindo a estrada Kalakaumudi, perto de Kannammoola e a estrada Kedaram Nagar em Pattom, estão em um estado não -desmotético há muito tempo depois do gasoduto e de outros trabalhos. No caso de Kedaram Nagar, o trabalho preliminar para a superfície com uma camada maior de peças de metal foi realizado meses atrás. Mas, sem trabalhar para nivelar a superfície, o caminho que conecta Marappam a Chalakkuzhy agora se tornou difícil de navegar mesmo para pedestres.

De acordo com o VK Prasanth MLA, o atraso na restauração dessas estradas foi devido aos problemas financeiros que o contratado enfrenta.

“Geralmente, quando as estradas são escavadas para qualquer emprego, a agência envolvida precisa enviar as taxas de corte proporcionalmente à distância da estrada que está sendo cortada. Nesse caso, o AG&P enviou o valor, mas o trabalho foi adiado devido aos problemas financeiros enfrentados pelo contratado. Realizamos reuniões sobre isso e o contratado disse que o trabalho de restauração será concluído este mês. Algumas outras estradas do círculo eleitoral que foram desenterradas acima foram restauradas ”, disse Prasanth.