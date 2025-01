As piadas de Megawati diziam que muitos estavam atrás do cargo de presidente do PDIP

Jacarta, Viva – Presidente do Partido de Luta Democrática da Indonésia (PDIP), Megawati Sukarnoputri encomendou ao partido uma pintura que ostenta o símbolo do touro branco que não responde facilmente a uma obra de arte, como pinturas.

Leia também: Megawati dançou com uma dançarina deficiente ao cortar cone

Isto foi dito antes da implementação da orientação técnica (Bimtek) pelos membros do DPRD do PDIP, seguidos por cerca de três mil participantes no Centro de Convenções Jiexpo, Kemayoran, Jacarta, sexta-feira, 25 de janeiro de 2025.

 Megawati Soekarnoputri deu instruções no guia técnico para 3.000 participantes do PDI DPRD

Leia também: Conseguindo uma pintura de arco e flecha, Megawati: Em quem eles me disseram para mirar?

Sabe-se que o PDI Perjuangan DPP apresentou a dezenas de artistas os resultados das pinturas no palco antes da realização do evento.

Megawati parecia acompanhado da elite do PDIP, como Hasto Kristiyanto e Rano Karno, ao ver o trabalho dos artistas no palco principal do evento.

Leia também: Puan Maharani insta o governo

Inicialmente, Rano apresentou um pintor que se revelou um trabalhador responsável pela gestão de infra-estruturas e instalações públicas (PPSU) no governo provincial de Jacarta.

“Isso é muito especial, senhor. omitido, senhor.

Megawati viu então o resultado da pintura do PPSU. Depois, fiquei um pouco surpreso com o trabalho que retrata a filha do Proclamador Ri Soekarno ou Bung Karno com um touro.

“Essa, claro, a intenção é besteira, de qualquer maneira. Lah, sério, Bull pode NGGUYU (risos)”, disse ele enquanto olhava para a pintura.

Sabe-se que Megawati na pintura com um touro gordo riu junto. Em seguida o pintor explicou o significado do trabalho realizado, ou seja, Megawati ficaria feliz quando estivesse com um touro.

“Lah, sim, claro. Wis, Ngono, mas Bull, como é, Lemu (gordo)”, disse Megawati enquanto brincava, fazendo rir milhares de participantes do Bimtek.

Rano, que estava no palco, aproveitou então o fato de Megawati trabalhar atualmente como curadora de pinturas.

No entanto, Megawati respondeu que o seu cargo ainda era o de presidente do PDIP e que brincou que a posição da liderança do partido vermelho foi atacada.

“Lah, é Ketum, sim. Se você sabe, isso significa que está inativo, sim.

O quinto presidente da República da Indonésia explicou que todos sabiam que a família alargada do Proclamador da República da Indonésia, Soekarno ou Bung Karno, era um político.

 Megawati Soekarnoputri deu instruções no guia técnico para 3.000 participantes do PDI DPRD

Segundo ele, a suposição não estava errada, embora não estivesse muito certa. Porque também há muitos membros da família Bung Karno que são artistas.

“Você certamente não sabe que a família Bung Karno é na verdade uma artista e uma artista. Então, todos eles são a família do nosso político”, disse Megawati.