As políticas britânicas destruíram a autossuficiência da Índia na agricultura, diz governador

O governador RNRavi participou da celebração de Pongal na Faculdade de Tecnologia e Agricultura do MIT em Musiri no sábado. | Crédito da foto: arranjo especial

O Governador RN Ravi destacou a rica herança agrícola da Índia e a importância crítica da agricultura natural ao participar nas celebrações de Pongal na Faculdade de Tecnologia e Agricultura do MIT em Musiri, no sábado.

“Antes da época britânica, o nosso povo e o nosso país produziam muitos alimentos. Em 1820, há um relato de que na Presidência de Madras a nossa produção de arroz era de cerca de seis toneladas por hectare. Nossos ancestrais não usavam fertilizantes químicos. Eles faziam agricultura natural. Mas perdemos durante a era britânica”, disse Ravi.

Explicando o impacto das políticas coloniais, disse: “Os britânicos impuseram pesados ​​impostos sobre a terra, o que constituiu um fardo para os agricultores e forçou-os a abandonar a agricultura. “Eles exigiram o cultivo de culturas comerciais com fins lucrativos, acabando por destruir o nosso sistema agrícola.”

O evento, intitulado ‘Função Pongal dos Agricultores Naturais’, foi organizado conjuntamente pela Federação de Organizações de Produtores Agrícolas de Tamil Nadu, Centro Ambiental Vanagam Nammalvar e Faculdade de Agricultura e Tecnologia do MIT.

O Sr. Ravi expressou preocupação com o declínio da produção de arroz no Punjab devido à degradação da terra devido ao uso excessivo de fertilizantes químicos. “Há trinta anos, a produção agrícola do Punjab era 2,5 vezes superior à média nacional. Hoje está abaixo da média. Os agricultores estão em apuros e estão vendendo suas terras. Condição muito patética”, disse ele.

Destacando o impulso do Centro para a agricultura natural, o Governador elogiou o Primeiro-Ministro Narendra Modi. “O nosso primeiro-ministro, um grande apoiante de Nammalvar, dá sempre ênfase à agricultura natural. Experimentos estão sendo realizados em todo o país e cada vez mais agricultores estão adotando-o”, disse ele.

O evento foi encerrado com a inauguração pelo Governador de uma exposição de produtos agrícolas naturais. O ex-vice-reitor da Universidade Agrícola de Tamil Nadu, K. Ramasamy, e o vice-presidente de instituições educacionais do MIT, E. Praveen Kumar, estiveram presentes.