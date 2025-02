As postagens dos objetivos da NFL não estão onde eles costumavam estar: aqui está o porquê

(Nexstar) – Independentemente de você ser um observador ávido da NFL ou esta é a sua temporada de visualização de estreia, há um pedaço do campo com o qual você provavelmente se sente bastante confortável: o objetivo.

São Amarelo brilhante e encontrado nas duas extremidades do campo. Chutar a bola através dos postes do gol resultará em um ponto adicional ou três, e a perda da abertura de 18 pés e 6 polegadas causará suspiros ou aplausos, dependendo do equipamento que você está torcendo.

Mas, como muitas coisas na NFL, os posts evoluíram com o tempo.

Inicialmente, a colocação e o design dos postes da NFL Porter no final da década de 1890 foi inspirada no rugby, de acordo com oSalão de futebol fama pro pro. Eles apareceram como uma forma de H e estavam localizados na linha do gol. Na apresentação de slides, você pode ver um campo moderno de rugby e uma foto de um campo de futebol (embora um campo universitário) em 1912 à direita. Você pode ver em ambos que as postagens estão na linha antes da zona de anotação (ou a zona de teste, no rugby).

Belfast, Reino Unido – 25 de outubro de 2023; Uma vista aérea do tom 3G recém -instalado no Estádio Kingspan em Belfast. (Foto de Ramsey Cardy/SportsFile através de imagens Getty)

Jogos de futebol da Universidade Histórica: Universidade de Georgetown vs. Carlisle ca. 1912. (Foto de: Hum Images/Universal Images Group através de Getty Images)

No final da década de 1920, a NFL levou seus postos para a linha final, a linha inferior da área final, como vemos hoje. Isso concordou com as regras da NCAA, que a NFL estava seguindo naquele momento, oSalão de futebol fama pro proExplicar.

No entanto, isso levou a menos objetivos de campo e mais jogos desenhados, de acordo com o liga. Quando a NFL escreveu suas próprias regras em 1933, decidiu transferir as publicações novamente para a linha de gol. Isso, é claro, causou mais metas de campo e menos jogos de empate.

Você pode ver os objetivos de campo transferidos na apresentação de slides abaixo: Primeiro, uma foto do1956 CampeonatoEntre o New York Giants e o Chicago Bears no Estádio Yankee, e o segundo, um confronto de 1958 entre o San Francisco 49ers e o Los Angeles Rams.

Estados Unidos- 10 de novembro: 1958-San Francisco 49ers em Los Angeles Rams-Los Angeles Memorial Coliseum. 49ers tentam levá -lo à zona de anotação. (Foto de Al Paloczy/The Enthusiast Network através de Getty Images/Getty Images)

(Legenda original) O oficial de futebol Sam Wilson (camisa listrada) teve um tempo ruim nos primeiros minutos do jogo do campeonato de Chicago Bears do New York Giants no estádio Yankee aqui em 30 de dezembro, Wilson, o árbitro no jogo não poderia ficar Fora do caminho rapidamente quando Mel Triplett, de Nova York, quebrou o meio para marcar o primeiro touchdown gigante. Na foto superior, Wilson bate contra a Terra depois de ser sincero em Triplett (Jersey White). Os defensores dos Ray Smith (20) e JC Caroline (25) cercam Triplett e o infeliz árbitro, enquanto Jack Stud, em Nova York, se estende para a esquerda. Na foto inferior, Wilson está completamente enterrado sob acumulação quando Triplett atravessa a linha de gol. O juiz George Rennix (à direita) aponta o placar, quando Ray Smith retorna depois de atingir o cargo em uma tentativa vã de Triplett. Os gigantes sufocaram os ursos, 47-7. (Veja também NXP 123003 e NXP 12

Os postos da NFL permaneceriam na linha de gol por mais de três décadas, de acordo com o Professional Football Hall. Então, em 1966, a regra mudou novamente.

Desta vez, as postagens tiveram que ser compensadas da linha de gol. Embora não se possa dizer nas imagens do Super Bowl que eu abaixo, as regras também ordenaram que as publicações fossem ouro brilhantes.

LOS ANGELES, CA – 15 de janeiro de 1967: Os membros do Green Bay Packers são aquecidos na zona de anotação antes do Super Bowl I em 15 de janeiro de 1967 contra os chefes de Kansas City no Los Angeles Memorial Coliseum no memorial de Los Angeles no The Angels, Califórnia. Os Packers venceram o Chiefs, por 35 a 10, para vencer o Campeonato Mundial de Soccer Profissional. 19670115-FR-003 1967 Coleção Kidwiler/Diamond Images

LOS ANGELES, CA – 15 de janeiro de 1967: O receptor aberto Max McGee #85 do Green Bay Packers joga a bola para o funcionário após o Catch Bowl I em 15 de janeiro, 15 de janeiro de 1967 contra os chefes de Kansas City no Los Angeles Memorial Coliseu em Los Angeles, Califórnia. Os Packers venceram o Chiefs, por 35 a 10, para vencer o Campeonato Mundial de Soccer Profissional. 19670115-FR-179 Coleção de 1967 da coleção Kistwiler/Diamond

A princípio, os postos de gols ainda eram a forma de H que começou no início do século. Mas antes da temporada de 1967, a NFL exigia que os posts tivessem uma forma de “folga”, que se parece mais com as publicações que vemos hoje.

Você pode ver alguns exemplos daquelas postagens de “tiro de sling” na apresentação de slides abaixo.

A segurança dos Dolphins de Miami, Jake Scott, intercepta um passe do último trimestre em sua última área e o devolve 55 jardas contra o Washington Redskins no Super Bowl VII em 14 de janeiro de 1973. Miami derrotou Washington por 14-7 para completar um Temporada invicta de 17-0 e Scott foi o MVP do jogo. (Foto de Nate Fine/Getty Images)

Washington, DC – 24 de dezembro: O receptor aberto Roy Jefferson #80 do Washington Redskins está localizado na área final depois de pegar um passe contra o Green Bay Packers no RFK Stadium no jogo dos playoffs da divisão da NFC de 1972 em 1972 em , 1972 em Washington, DC. Os Redskins derrotaram os Packers por 16-3. (Foto de Nate Fine/Getty Images)

Cleveland, Ohio – 26 de dezembro de 1971: O zagueiro de Cleveland Browns Bo Scott (#35) executa um padrão de passagem na área de pontuação durante um jogo de playoff de divisão contra o Baltimore Colts no estádio municipal de Cleveland em 26 de dezembro de 1971 em Cleveland, Ohio . Os Colts derrotaram os Browns por 20-3. (Foto de James Drake/Getty Images)

Miami, FL – 17 de janeiro de 1971: Púnter Ron Widby #10 do acordado dos Dallas Cowboys de sua própria área final durante o Super Bowl V contra o Baltimore Colts em 17 de janeiro de 1971 no Orange Bowl em Miami, Flórida. Os Colts venceram o Cowboys, 16-13 para vencer o Campeonato Mundial de Futebol Profissional.

Os jogadores e alto -falantes na época notaram que os postes de gols dentro ou perto da linha de gols poderiam ser usados ​​”como um bloqueador adicional” nos padrões de corrida e cruzando na área final, Sports IllustratedInformação.

Não foi até 1974 que os postos de gols fossem para a linha final, em um esforço para forçar as ofensas a jogar pelos touchdowns, em vez dos gols de campo. Na época do movimento, o Hall da Fama informa que os objetivos de campo haviam sido cada vez mais procurados. Na temporada anterior aos postos avançados, mais de 860 gols de campo foram tentados. Isso caiu para 553 na próxima temporada.

Mover as posições também abriu a área de pontuação para mais jogadas de passes, disse o treinador do Hall Brown Fame BrownE.

As postagens objetivas permaneceram na linha final desde então. EleLivro de regras atuais da NFLOrdem que os postes tenham uma barra transversal a 10 pés no chão que se estende 18 pés e 6 polegadas de largura. As verturas, ou barras de cada lado, se estendem a 35 pés verticalmente e precisam ter entre três e quatro polegadas de diâmetro. As postagens objetivas também devem ser preenchidas “de uma maneira prescrita pela liga”.

No entanto, não parece que os locais da publicação de metas atuais estejam impedindo as tentativas de metas de campo. NFLEstatísticaMostrando mais de 1.000 gols de campo tentados nesta temporada. Mais de 900 conseguiram.

