As primeiras terras de vôo militar em Guantánamo Bay com migrantes deportados dos Estados Unidos

O primeiro voo militar americano que os migrantes esportivos dos Estados Unidos para a Baía de Guantánamo desembarcou em Cuba na terça -feira (4 de fevereiro de 2025) à noite, segundo uma autoridade americana. Foi o primeiro passo no aumento esperado do número de migrantes enviados à base naval dos EUA.

O presidente Donald Trump viu a instalação como um centro de posse e disse que tem a capacidade de manter até 30.000.

O secretário de Defesa, Pete Hegesh, que foi designado para a Baía de Guantánamo quando ele era ativo, o chamou de “lugar perfeito” para acomodar os migrantes. Tropas americanas adicionais chegaram às instalações nos últimos dias para ajudar a se preparar.

Amy Fischer, diretora do Programa de Direitos de Refugiados e Migrantes da Anistia Internacional dos EUA.

“Enviar imigrantes para Guantánamo é um movimento profundamente cruel e caro. Ele cortará o povo de advogados, família e sistemas de apoio, jogando -os em um buraco negro para que o governo dos Estados Unidos possa continuar violando seus direitos humanos fora da visão. Feche Gitmo agora e para sempre! “Fischer disse em comunicado.

Além disso, os Estados Unidos voaram para imigrantes indianos para a Índia na segunda -feira, disse um segundo funcionário dos Estados Unidos. Ambos os funcionários falaram sob condição de anonimato para fornecer detalhes que ainda não foram divulgados.

Anteriormente, havia sete vôos de deportação, Equador, Guam, Honduras e Peru. Além disso, as autoridades colombianas voaram para os Estados Unidos e levaram dois vôos de migrantes de volta ao seu país.

Existem aproximadamente 300 membros do serviço que apoiam operações de posse na Baía de Guantánamo, e os números flutuarão com base nos requisitos do Departamento de Segurança Nacional, que é a principal agência federal. Pelo menos 230 desses membros do serviço são os fuzileiros navais americanos do sexto regimento marinho, que começaram a ser implantados na sexta -feira.

Existem mais de 725.000 imigrantes da Índia que vivem nos Estados Unidos sem autorização, o terceiro de qualquer país depois do México e El Salvador, de acordo com o Pew Research Center.

Os últimos anos também viram um salto no número de índios tentando entrar no país ao longo da fronteira entre os Estados Unidos. A Patrulha da Fronteira dos Estados Unidos prendeu mais de 14.000 indianos na fronteira canadense no ano que terminou em 30 de setembro, que totalizou 60% de todas as prisões ao longo dessa fronteira e mais de 10 vezes o número faz o número dois anos.