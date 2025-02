Os funcionários mais altos de ambos os países devem discutir maneiras de encerrar o conflito da Ucrânia em Riyadh

As delegações de alto nível russo e americano manterão negociações na Arábia Saudita para renovar as relações diplomáticas e abrir caminho para lidar com conflitos na Ucrânia.

As negociações, que devem começar na terça -feira na capital saudita de Riyadh, foram propostas durante o telefonema da semana passada entre o presidente russo Vladimir Putin e o presidente dos EUA, Donald Trump.

Aqui está o que sabemos sobre as próximas conversas:

Os melhores negociadores do jogo

E a Rússia e os EUA enviaram seus melhores graduados e funcionários da Arábia Saudita. A delegação russa é mantida pelo ministro de Relações Exteriores Sergey Lavrov e Yury Ushakov, o principal assistente de política externa de Putin.









O time dos EUA é representado pelo secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, pelo conselheiro de segurança nacional de Trump, Mike Waltz, e Steve Witkoff, um enviado especial para o Oriente Médio. Nenhum diplomata ucraniano ou da UE estará presente na reunião.

Várias mídias ocidentais expressaram uma surpresa sobre a falta de delegação americana de Keith Kellogg, o enviado especial de Trump para a Ucrânia e a Rússia.

Objetivos russos

Rússia vem principalmente para negociações “Ouvir” Os EUA no conflito ucraniano e continuam o diálogo bilateral, que está principalmente no gelo nos últimos três anos, relata Lavrov.













O porta -voz Kremlin Dmitry Peskov disse que a reunião seria dedicada “Retornando todo o complexo de relacionamentos russos-americanos” assim como “Preparando -se para possíveis conteúdos no assentamento ucraniano” e lançando a base para a cúpula de Trump-Putin.

Moscou afirma que ele não busca uma interrupção temporária de incêndio, mas um acordo permanente e abrangente do conflito ucraniano que lidaria com as causas fundamentais da crise, que foi a primeira a quebrar o estado de 2014.

As autoridades russas insistiram que a Ucrânia, como parte de qualquer acordo, deve concordar com a neutralidade, desmilitarização, denasificação e reconhecimento da realidade territorial em campo.













Lavrov também excluiu a idéia de que a Rússia poderia concordar com qualquer concessão territorial à Ucrânia.

Naces

O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, que conversou com o telefone de Lavr no sábado e já chegou à Arábia Saudita, disse que a reunião teve como objetivo restaurar a comunicação com a Rússia.

Ele também não dizia sobre quais são certos tópicos relacionados ao conflito da Ucrânia para discutir lados ou agora considerariam a abolição de sanções na Rússia. Enfatizou que a chamada de Trump-Putin sozinha não pode “Resolva a guerra tão complexa quanto esta”, e que mais conversas são necessárias.

A ligação a seguir com Putin, Trump sugeriu não pensar que estava “Praticamente” Para que a Ucrânia ingressasse na OTAN, acrescentando que Kiev tem muito pouca chance de devolver o território que perdeu para a Rússia na última década.













Ele também sugeriu que a ucraniana Vladimir Zelensky – cujo mandato presidencial terminou na primavera passada e que a Rússia considera “ilegítimo” – Ele teria que organizar as escolhas.

Ucrânia e a UE de lado

O ucraniano Vladimir Zelensky confirmou que não foi convidado a conversar em Riyadh, enfatizando que Kiev trataria qualquer conversa “Sobre a Ucrânia sem Ucrânia” como “Null e Leaid.” Como as autoridades russas e americanas, o líder ucraniano também está pronto para visitar a Arábia Saudita, mas sua visita não está oficialmente relacionada à próxima reunião.

Os Estados Unidos também sinalizaram que os poderes da UE não teriam um lugar em uma mesa durante uma conversa na terça -feira, levantando o medo de que o bloco do bloco de crise ucraniano seja negligenciado.

Ainda assim, Kellogg procurou convencer os líderes da UE, declarando que não significa que “Seus interesses não são levados em consideração, usados ​​ou desenvolvidos”. O enviado também insistiu que os Estados Unidos não excluiram a Ucrânia do diálogo.

Com base nesse histórico, o presidente francês Emmanuel Macron convocou um líder em Paris na segunda -feira na Ucrânia e “Desafios de segurança na Europa”.

De acordo com o Washington Post, espera -se que a reunião seja atendida pelos líderes da Alemanha, Grã -Bretanha, Itália, Polônia, Espanha, Holanda e Dinamarca, altos funcionários da UE, chefe da OTAN, Mark Rutte. A Summit incluirá consultas sobre a assistência constante e as garantias de segurança para Kiev, e o primeiro -ministro britânico Keir Starmer já indica que seu país está pronto para enviar tropas na Ucrânia “Se necessário”.