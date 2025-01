As receitas fiscais e não fiscais de Kerala aumentam em 2023-24, os subsídios de ajuda caem drasticamente: relatório AG

O crescimento anual do Produto Interno Bruto do Estado (GSDP) de Kerala para o ano fiscal de 2023-24 foi de 11,97%, de acordo com um relatório do Contador Geral (Contas e Deveres). | Crédito da foto: REUTERS

A receita total de Kerala caiu 6,21% em 2023-24 em relação ao ano fiscal anterior, em grande parte devido a uma queda acentuada nas doações do Centro, um relatório do Contador Geral (Contas e Deveres) apresentado ao Estado. Assembleia Legislativa na terça-feira (21 de janeiro de 2025). Ao mesmo tempo, as receitas fiscais e não fiscais próprias do Estado aumentaram.

O crescimento anual do Produto Interno Bruto (PIB) do Estado foi de 11,97%. A dívida pública pendente do Estado no final de 2023-24 era de 2.82.495,30 milhões de rupias, incluindo dívida interna (2.57.157,92 milhões de rupias) e empréstimos e adiantamentos do Centro (25.337,38 milhões de rupias), o ‘Num resumo das contas ‘, disse o relatório para o ano fiscal de 2023-24.

Com base nas estimativas rápidas para 2023-24, o relatório observou um aumento de 6,47% nas receitas fiscais de Kerala e um aumento de 8,12% nas receitas não fiscais em relação ao ano fiscal anterior. No entanto, as subvenções (que representam assistência do Centro e incluem subvenções para regimes patrocinados centralmente, subvenções recomendadas pela Comissão de Finanças e outras subvenções) caíram 55% em relação ao exercício financeiro anterior.

As receitas fiscais aumentaram em 5.843,09 milhões de rupias, de 90.228,84 milhões de rupias em 2022-23 para 96.071,93 milhões de rupias em 2023-24. A receita não fiscal aumentou de ₹ 15.117,95 milhões para ₹ 16.345,96 milhões. Por outro lado, os subsídios caíram de ₹ 27.377,86 milhões para ₹ 12.068,26 milhões. Consequentemente, a receita total caiu de 1.32.724,65 milhões de rupias em 2022-23 para 1.24.486,15 milhões de rupias em 2023-24.

Das receitas fiscais de 96.071,93 milhões de rupias, as receitas fiscais próprias do estado (SOTR) ascenderam a 74.329,01 milhões de rupias, disse o relatório. SOTR em 2023-24 foi maior em ₹2.360,85 crore em comparação com 2022-23.

Tendência decrescente

Depois de aumentar de ₹ 11.235,26 milhões em 2019-20 para ₹ 31.068,28 milhões em 2020-21, os subsídios mostraram uma tendência decrescente nos últimos anos. Caiu para ₹ 30.017,12 milhões em 2021-22 e ₹ 27.377,86 milhões em 2022-23, antes de cair para ₹ 12.068,26 milhões agora.

O relatório também observou que 73,36% das receitas do governo estadual foram gastas em despesas comprometidas, como salários, pagamentos de juros e pensões.