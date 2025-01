As receitas tributárias da Teangana em 88% em 2023-24 são as mais altas do país, diz a Pesquisa Econômica

As receitas tributárias do Estado de Telangana (SOTR) são as mais altas do país, de acordo com a Pesquisa Econômica 2023-24. A imagem é usada apenas para fins representativos. | Crédito da foto: Andrii Yalanskyi

O estado de Telangana continua a registrar um rendimento impressionante na coleta de suas próprias receitas tributárias. As receitas tributárias do Estado de Telangana (SOTR) representaram 88% de sua renda fiscal total, que é a mais alta entre os estados, de acordo com a Pesquisa Econômica 2024-25 apresentada no Parlamento na sexta-feira (31 de janeiro de 2025). O estado é seguido de perto por Karnataka e Haryana, cada um dos quais registrou 86% de sua receita tributária total por meio de seus próprios impostos.

Quais são as receitas tributárias?

Um estado obtém sua própria renda através do IVA (impostos sobre produtos especiais e petróleo), selos e registros, impostos sobre terras, impostos comerciais, impostos sobre vendas e outros.

De acordo com a Pesquisa Econômica, os estados com uma maior proporção de recebimentos de renda própria com o total de recebimentos de renda tenderam a ter um déficit de receita relativamente mais baixo do que o total de receitas no total de recebimentos. Justificando o comentário, Telangana registrou um excedente de receita de ₹ 1.510,89 milhões de rúpias no final de 2023-24, de acordo com as estimativas preliminares apresentadas ao controlador e ao auditor geral da Índia no ano.

Embora isso tenha sido menor em comparação com ₹ 4.881 milhões de receitas de milhões de rúpias projetadas em estimativas orçamentárias até 2023-24, o estado ainda conseguiu evitar o déficit de renda. No entanto, o déficit de renda do estado no final do terceiro trimestre do atual ano fiscal (2024-25) estava no lado de ₹ 19.892 milhões de rúpias contra o superávit projetado de ₹ 297 milhões de rúpias para o promotor.

Telangana alcançou uma cobertura de 100% sob a missão Jal Jeevan

O relatório da Pesquisa Econômica disse que Telangana também estava entre os poucos estados que alcançaram uma cobertura de 100% sob a missão Jal Jeevan, que fornece segurança a longo prazo da água às famílias rurais, fornecendo acesso confiável aos tubos seguros para beber água. O estado, juntamente com o Maharashtra, está usando as plataformas geoespáticas avançadas da ISRO para monitoramento e gerenciamento de infraestrutura. O Bhuvan facilita o gerenciamento da infraestrutura elétrica de telengan por meio de serviços Web-GIS, de acordo com a pesquisa.

Telangana entre os artistas do forte setor de serviços

O Estado é classificado entre os fortes desempenhos do setor de serviços, juntamente com Karnataka e Kerala, com um alto serviço per capita GSVA (valor adicionado do estado bruto) e ações de serviço no GSVA, mas exibem apenas em torno de GSVA industrial média per capita, já que já Essas regiões dependem amplamente do serviço urbanizado. economias promovidas.

A cobertura da área de irrigação em Telangana é de 86%

Outra área importante em que o estado foi classificado entre a parte superior é a cobertura da área de irrigação e a intensidade da irrigação. Telangana exibe alta cobertura de irrigação de sua área de corte bruta em 86%, então apenas para Punjab (98%) e Haryana (94%).