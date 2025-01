As resoluções de ano novo estão fora de moda. Quadros de visão e manifestações estão ganhando popularidade na Índia

Na semana que antecede o Ano Novo, o Google busca ideias para quadros de visão, buscas de imagens no Pinterest e vídeos sobre como criar uma versão manifestada de 2025 atingiram o pico na Internet. Mas isso não é necessariamente surpreendente, especialmente porque celebridades como Dua Lipa e Simone Biles falaram sobre a ideia de “manifestar” um futuro. Sua popularidade levou até mesmo o Cambridge Dictionary a considerá-la a “palavra do ano” em 2024.

Contudo, o que é interessante notar é o aumento de workshops e participantes da Índia. Pessoas em todo o país estão munidas de adesivos e imagens de citações motivacionais, orando por ingressos para shows, sucesso financeiro e paz este ano.

Os painéis de visão, uma miscelânea física ou digital de imagens e frases que mostram os objetivos, prioridades e ambições de alguém, têm sido o assunto da cidade nas semanas que antecedem o Ano Novo. A ideia básica é definir intenções, visão e ambições claras e representá-las visualmente no quadro. Podem ser hobbies, estudos, carreiras, até relacionamentos e saúde mental.

Harshitha Parthasarathi, uma fotógrafa de 29 anos que mora em Chennai, já está em seu quarto quadro de visão. Ela começou a fazê-los em março de 2024, depois que sua amiga lhe apresentou o conceito. Harshitha diz que eles parecem ter tido um efeito mágico em sua vida e descreve como seu desejo de economizar dinheiro para viagens se tornou realidade depois que ela colocou isso em seu quadro de visão.

À medida que a curiosidade parece ter crescido em torno dos painéis de visão com histórias de sucesso semelhantes tomando conta do Instagram, muitos artistas começaram a realizar workshops sobre a construção de painéis de visão.

Cerca de 10 pessoas participaram do primeiro workshop de Bhanu Vivekanadan em 29 de dezembro em Ikigai, em Chennai. Quando questionada sobre como foi o workshop, ela diz: “Foi uma noite divertida, nos conhecendo e conversando enquanto fazíamos os quadros”, diz ela, acrescentando que o evento contou com a presença de pessoas de 16 a 52 anos. Ele planeja realizar outro em 12 de janeiro.

Uma assistente fazendo seu quadro de visão no workshop de Bhanu Vivekanadan em Chennai, em 29 de dezembro. | Crédito da foto: Arranjo Especial

As pessoas também marcam encontros para quadros de visão com amigos, e algumas até preferem ficar em casa na véspera de Ano Novo “manifestando” seu futuro.

Vishwani Reddy, que trabalha como coordenadora em uma escola em Chennai, e sua amiga passaram um dia no início de dezembro sentados em um café e fazendo um quadro de visão. Eles baixaram imagens do Pinterest para seu quadro de visão, que criaram digitalmente. Vishwani sente que não estava dedicando tempo suficiente à sua paixão: dançar. Então ele colocou a foto de uma dançarina Kathak em seu quadro de visão, com a ideia de iniciar as aulas em 2025.

Para Narendra Kannan, uma nova mãe que mora em Chennai, depois de um ano concentrando-se na gravidez e no filho de oito meses, fazer um quadro de visão significa voltar a se concentrar em si mesma. “Achei que um vision board seria o primeiro passo para descobrir novos hobbies, focar na minha carreira, entre outras coisas”, diz Brinda. Ela planeja torná-lo seu papel de parede da tela de bloqueio, onde acredita que servirá como uma ferramenta motivacional para atingir seus objetivos.

Em uma era de vida acelerada e períodos de atenção mais curtos, a diretora de arte Shrinidhi Vijay, radicada na Califórnia, usa seu quadro de visão para pensar além de um grande sonho e focar nos objetivos menores que têm um impacto poderoso. “A vida tende a ser um borrão e sentimos falta dos pequenos momentos ou dos momentos de silêncio, como gosto de chamá-los. “Eu faço meus vision boards para focar nesses momentos”, diz ele.

Avante e para cima

Um quadro de visão completo | Crédito da foto: arranjo especial

Enquanto alguns preferem fazer seus vision boards digitalmente, outros adotam uma abordagem mais física. A criadora de conteúdo de Shillong, Catherine Shadap, começou a coletar imagens, citações e frases no início de dezembro, que depois imprimiu, cortou e fez um quadro. Para Catherine, o seu quadro de visão não é algo que ela vá alcançar. “Prefiro ver isso como algo que tenho dentro de mim. Só preciso ter rotinas e hábitos para alcançar essa vida”, afirma.

Deepnajali Bhagawati, uma profissional de 28 anos que mora em Hyderabad, fez seu vision board usando uma colagem de imagens de revistas e do Pinterest, depois de assistir muitos reels e após uma cutucada da amiga. No entanto, ela admite que se sente sobrecarregada. “Embora fazer isso tenha sido uma atividade divertida, não tenho certeza se isso vai me ajudar”, diz ela.

A chave é continuar a monitorar-se, diz Catherine. “Eu sei que é uma tendência fazer um quadro de visão agora, mas pode ser muito mais se você fizer isso intencionalmente”, acrescenta ela. “Não sei se o quadro de visão funcionará para mim… Mas pelo menos reservei um tempo para pensar sobre como quero que minha vida seja no futuro.”