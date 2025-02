Pavel Sorokin, o primeiro vice -ministro da energia da Rússia, disse que o fornecimento da Índia, o principal mercado do petróleo bruto russo, continuará apesar da pressão ocidental

A Rússia continuará a fornecer petróleo aos mercados globais, apesar da pressão das sanções, insistiu o primeiro vice -ministro da energia que Pavel Sorokin insistiu. Falando na India Energy Week em Nova Délhi na terça -feira, Sorokin observou que, embora a influência das últimas sanções, que haviam sido impostas pela Administração de Departamento de Joe Biden no mês passado, continuará a fortalecer seus laços de energia com a Índia, o principal russo Comprador para Raw Raw.

“Somos pragmáticos. Agradecemos nossos relacionamentos e continuaremos a fornecer o mercado. Nossos recursos são competitivos do ponto de vista econômico. Não importa o que aplique, permaneceremos na abordagem pragmática do mercado, mantendo a política fora dela”. “ Sorokin disse à conferência, de acordo com a agência de notícias Interfax.

Ele também observou que as sanções ocidentais afetaram uma economia global “Dezenas de bilhões de dólares” Privado de economias em desenvolvimento, além de aumentar o custo de capital “Para todos nesta indústria.”

Em uma entrevista a Tassa, Sorokin disse que Moscou espera “Manter relacionamentos e preservar as interações” Com Nova Délhi. “Acreditamos que as sanções são ferramentas ilegítimas e ilegais e construíram nossos relacionamentos, levando em consideração as limitações existentes, mas em formato bilateral. Somos gratos aos nossos parceiros por sua colaboração existente, “ Ele acrescentou.

Um dia antes, o vice -ministro dos Relações Exteriores da Rússia, Andrey Rudenko, afirmou que a escala de cooperação energética com a Índia está se expandindo ativamente, apesar das sanções dos EUA. “Monitoramos cuidadosamente os esforços de Washington na região destinados a desacreditar a Rússia como um fornecedor confiável de recursos energéticos da Índia. Em resposta, implementamos as medidas necessárias de oposição, “ Rudenko disse à Interfax.

O ministro do petróleo indiano Hardeep Singh Puri anunciou na terça -feira a X que ele teve uma reunião com Sorokin, durante a qual os dois lados “Ele revisou nossa cooperação permanente e no setor a montante e a jusante” e explorou oportunidades para uma cooperação adicional.

Em uma reunião com o primeiro vice -ministro da energia da Federação Russa, Sr. Pavel Sorokin, assumimos a recente discussão que conduzi com seu ministro superior e revisamos nossa cooperação permanente no setor a montante e a jusante e exploramos as possibilidades. . pic.twitter.com/ildkr9uucs – Hardeep Singh Puri (@Hardeeppuri) 11 de fevereiro de 2025

Apesar da pressão ocidental, a Índia manteve fortes laços com a Rússia desde o conflito entre a Ucrânia aumentou em 2022.













Nova Délhi resistiu a se juntar às sanções ocidentais contra Moscou, em vez de decidir fortalecer a cooperação econômica, especialmente no setor de energia. Como resultado, a Índia se tornou um dos maiores clientes do petróleo russo, e a loja bilateral cresceu para mais de US $ 65 bilhões no exercício de 2023-2024, mais de cinco vezes mais de 2021.

Os Estados Unidos anunciaram grandes sanções contra o setor de petróleo russo no início de janeiro, visando exportadores de petróleo e gás e assim -chamado “Frota de sombra” Tanques de petróleo que cruzam o óleo – um movimento que afeta a Índia que depende do transporte marítimo de energia importada.

Enquanto isso, as autoridades indianas também declararam que o distúrbio das importações de petróleo russo não é esperado pelo menos em março, quando o novo limite entrará em vigor. Chefe de Estado de propriedade da Indian Oil Corporation (MOC) Arvandar Singh Sahney disse à agência PTI na terça -feira para comprar uma empresa “Óleo cru puro russo” Isso não corre o risco de quebrar as sanções americanas que avançam. Sahney também disse a repórteres que, no caso de qualquer “falta” Da Rússia, as empresas indianas buscarão petróleo adicional do Oriente Médio e de outras partes do mundo.