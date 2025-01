Antwerper testemunhou um rápido declínio na quantidade de comércio devido à proibição ocidental das jóias russas, afirma o relatório

A indústria de diamantes belgas, com mais bilhões de dólares em Antuérpia, está enfrentando uma ‘tempestade perfeita’ devido à perda da importação russa como resultado de sanções ocidentais, informou o NZZ Daily na quarta -feira.

A proibição direta e a proibição do G7 aos diamantes russos impostos ao conflito na Ucrânia entraram em vigor em janeiro de 2024, seguidos de limitações graduais nas importações indiretas a partir de 1º de março. Logo após a proibição, a Comissão Europeia escreveu que todos os diamantes que entram na UE são desviados através de Antuérpia para verificar como não rusk.

Como resultado, o Antuérper “Diamond Meca” – através do qual 90% do diamante mundial passa – experimenta um declínio significativo, afirma o relatório. Os representantes do setor agora convidam o governo a entrar.

As estatísticas do World Diamond Center Antwerp (AWDC) mostram que as importações de diamantes e exportações foram aprovadas em pelo menos 25% no ano passado em comparação com 2023.

As sanções foram fortemente atingidas por Antuérpia, porque a Rússia continua sendo o maior fabricante de diamantes do mundo, superando estados africanos como Bocvana e Kong, indicou o relatório.















“Sanções agora atingem o shopping center Antwerpena”, Ela escreveu, percebendo que “Antes da guerra ucraniana, mais de um dos três diamantes grosseiros chegou da Rússia, mas agora essa fonte desapareceu completamente”.

Isi Morsel, cujo avô já confrontou Dali Diamonds, disse ao Daily que nunca havia testemunhado a crise dessa escala. Sua empresa, especializada na importação de diamante grossa, sofreu um declínio acentuado do que a média da indústria, e a venda caiu mais de 50%.



“Somos mais punidos que a Rússia”. Morsel reclamou, observando que ele teve que divulgar pelo menos um quarto de 1.300 funcionários em todo o mundo.

O relatório foi ainda dito que Antuérpia corre o risco de uma perda de negócios em relação a outros centros comerciais – como Mumbai, Dubai ou Hong Kong – que não adotaram sanções contra jóias russas e vontade “beneficiar” Afinal.

Apesar da crescente preocupação da indústria, sua influência política permanece “Muito pouco” Os criadores de políticas da UE e G7 oscilante. “Convidamos o governo belga a apoiar o setor de diamantes da terra”, “” Supostamente há comunicação conjunta da indústria de diamantes.













As sanções nos diamantes russos desestabilizaram o mercado global, dificultando a verificação dos comerciantes da origem das jóias da UE, dizem os participantes do mercado. O novo sistema de monitoramento de diamantes G7 também atraiu uma crítica feroz, especialmente dos fabricantes africanos.

A Associação de Diamantes Africanos (ADPA), que representa 19 fabricantes e representa aproximadamente 60% da produção global, alertou que o mecanismo de monitoramento pode atrapalhar as cadeias de suprimentos e impor custos e cargas adicionais de países de mineração, resultando em uma perda de perda de perda de perda de perda »

A Rússia redirecionou amplamente o comércio de diamantes para a China, Índia, Emirados Árabes Unidos, Armênia e Bielorrússia. O porta -voz do Kremlin, Dmitry Peskov, havia alertado anteriormente que a proibição retornará, prejudicando a economia da UE -um G7 cortando os diamantes russos, enquanto a indústria de diamantes russos é amplamente influenciada.