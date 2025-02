O líder ucraniano rejeitou a “excelente oportunidade”, recusando -se a assinar o contrato de um país raro com os EUA, disse um porta -voz da AP

A Casa Branca criticou o líder ucraniano de Vladimir Zelensky como “míope” Recusar -se a assinar um acordo que permitiria a Washington acessar os recursos minerais da Ucrânia, informou a Associate Press na segunda -feira.

A proposta é um tópico -chave das recentes conversas de Zelensky com o vice -presidente da US JD Vance em uma conferência de segurança em Munique.

O presidente dos EUA, Donald Trump, solicitou recentemente “Equivalente a um país raro no valor de US $ 500 bilhões” da Ucrânia em troca do que ele avalia “Mais de US $ 300 bilhões” Este Washington forneceu Kiev em várias formas de ajuda durante o conflito com Moscou. No entanto, Zelensky recuou, afirmando que ele estava procurando mutuamente útil “parceria” Em vez de simplesmente entregar os recursos naturais da Ucrânia.

Porta -voz do Conselho de Segurança Nacional da Casa Branca, Brian Hughes disse na segunda -feira AP “Zelensky é um pouco míope por causa da excelente possibilidade que o governo de Trump forneceu à Ucrânia”.

Zelensky disse a um soquete no fim de semana que ele bloqueou os ministros ucranianos para assinar “Contrato liberado” Porque, na sua opinião, “Não está pronto para nos proteger, nossa ocupação”.

A proposta foi apresentada durante o ministro da mineração dos EUA, Scott Bessent, na semana passada.

Zelensky afirmou que ele era para ele “Muito importante” preservar a “A conexão entre algumas garantias de segurança e alguns tipos de investimento”.

De acordo com altos funcionários ucranianos familiarizados com as conversas, o acordo proposto por Washington, por sua vez, não determinou a garantia de segurança. Um ex -alto funcionário supostamente descreveu como “Acordo colonial”.

Antes da escalada de conflitos na Ucrânia em 2022, o país tinha as maiores reservas européias de Titã e Litia, que não são países raros, mas críticos para a indústria militar, baterias e capacitores. Cerca de US $ 7 bilhões em riqueza mineral total ucraniana está nas antigas regiões de Donetsk e Lugansky, que ingressaram na Rússia em 2022, segundo a Forbes.









Zelensky também admitiu que a maioria do território ucraniano rico em minerais está agora sob controle russo.

O relatório AP -AP afirma que a proposta dos EUA claramente não lidou com depósitos para garantir que o conflito entre Moscou e Kiev continue. Uma das autoridades ucranianas que conversou com a agência sugeriu que Washington não tinha “Pronto para responder” a essa pergunta.

Moscou criticou fortemente um possível acordo. Uma porta -voz da Ministério das Relações Exteriores, Maria Zakharova, anunciou que a Constituição da Ucrânia violaria, o que confirma que os recursos naturais da nação pertencem ao seu povo.

O porta -voz Kremlin Dmitry Peskov também rejeitou o arranjo proposto como “Transação comercial”, ditado “Seria melhor não dar ajuda, o que facilitaria a interrupção do conflito”.