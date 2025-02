VIVA – O governo é a eficiência do orçamento do estado em várias posições de despesas ministeriais/institucionais até 2025.

Leia também: Membro Bawaslu: a eficiência não faz de Rajawali um papagaio

Essa eficiência é realizada de acordo com a instrução presidencial (INPRES) número 1 de 2025, direcionada à economia do orçamento do estado (APBN) de 2025 de RP 306,7 bilhões.

Foi solicitado ao Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia (Kemendiktissantk) que realizasse uma eficiência orçamentária de 14,3 bilhões do teto inicial de Rp 56.607 bilhões.

Leia também: Menaker Yassierli e Wamenpar ou Luh Puspa participaram de ratos no palácio do estado

Respondendo a isso, o Ministério do Testicismo propõe que a dedução seja de apenas 6,78 bilhões de RP para manter uma série de programas prioritários.