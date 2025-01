As tensões aumentam quando a WWE Superstar adverte Liv Morgan à frente de Raw

Morgan LifeA ex -campeã mundial da WWE entrou no Royal Rumble Women’s Party. Ela recebeu um grande aviso antes CRU. Na edição de 24 de janeiro da WWE Smackdown, Morgan anunciado Sua entrada no Partido das Mulheres Royal Rumble.

Morgan, acompanhado por seu companheiro de equipe Raquel Rodríguez, interrompeu um segmento com Tiffany Stratton, Rhea Ripley, Nia Jax, Candice Lerae, campeã da equipe feminina Bianca Belair e Naomi. Depois de declarar sua entrada para o jogo, Morgan zombou de todos no ringue, o que levou Ripley à cabeça. Uma luta rapidamente explodiu no ringue.

Isso levou a uma ótima equipe de gravadora entre Rhea Ripley, Bianca Belair e Naomi vs. Liv Morgan, Nia Jax e Candice Lerae. O confronto intenso viu Morgan retomar a vitória para sua equipe, definindo Belair. Nos momentos finais, Belair atingiu um Kod em Lerae. No entanto, em uma virada surpreendente, Morgan se inscreve rapidamente para a vitória.

Depois que Morgan cobriu a Belair, o gerente geral da WWE Raw, Adam Pearce, anunciou que o próximo RAW contará com os títulos da equipe de gravadora feminina na linha. Ele apresentaria Belair e Naomi a defender contra Morgan e Raquel Rodríguez. Em resposta, Baneir enviou um aviso a Morgan antes de seu partido.

Bianca Belair mal posso esperar para colocar Liv Morgan novamente na WWE RAW

A campeã da WWE Women’s Label Bianca Belair publicou um vídeo em X que mostra uma lança em Liv Morgan durante sua partida no WWE Smackdown. Belair escreveu: “Ele voltou de dentro para fora … e depois do que aconteceu na sexta -feira … mal posso esperar para fazê -lo novamente”.

Enquanto Liv Morgan e Raquel Rodríguez se preparam para enfrentar Bianca Belair e Naomi para o campeonato de equipes de gravadoras femininas, será interessante ver o que se desenvolve nesta partida. Os fãs agora se perguntam se testemunharão novos campeões que são coroados, ou se Belair e Naomi manterão seus títulos.