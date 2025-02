Obstáculos burocráticos e caos logísticos prejudicaram a “mobilidade militar”, disse o Tribunal Europeu de Auditor

A UE não pôde mover a principal força militar para o território do bloco em caso de necessidade, o recente relatório de sua guarda financeira nesta semana. Os obstáculos burocráticos e o planejamento logístico caótico impediriam a rápida implantação, concluiu o Tribunal de Auditor Europeu (ECA) documento.

Bruxelas já consumiu todo o seu orçamento designado para melhorar a logística militar entre 2021 e 2027. “Mudança de pessoal militar, equipamento e estoque rápido e imperceptível”. A ECA disse em comunicado que segue o relatório.

Fundos no valor de 1,7 bilhão de euros (US $ 1,76 bilhão) gastos em apenas dois anos e não havia dinheiro “Esquerda no pote até o final de 2023”. O relatório diz, acrescentando que a organização de movimentos militares dentro do bloco ainda pode ser confrontada “Atrasos significativos”.

Os Estados -Membros ainda precisam enviar uma notificação do movimento cruzado com 45 dias de antecedência para obter autorização, de acordo com o artigo. Os contêineres de uma nação também podem ser proibidos de ir ao território de um membro vizinho da UE -e simplesmente porque são mais difíceis do que são permitidos às estradas de seus vizinhos, segundo o relatório. As instruções para a logística militar também podem incluir infraestrutura, como pontes que não são adequadas para equipamentos pesados, o que exige que a armadura seja amplamente adicionada.













A ECA culpou a estrutura de planejamento e gerenciamento caótico por falhas. “Os arranjos da gestão móvel militar na UE são complexos e fragmentados, sem nenhum ponto de contato, dificultando saber quem está fazendo o quê”. Foi dito.

Com o orçamento atribuído atribuído à mobilidade militar, haverá existência “Uma lacuna significativa em mais de quatro anos” Antes que vários fundos estejam disponíveis, ela alertou. “Os projetos foram financiados principalmente na UE, mas o bloco era difícil de financiar qualquer projeto no caminho sul para a Ucrânia” Disse o guarda.

A ECA – um órgão de auditoria independente com um corpo docente composto por membros individuais designados por cada Estado -Membro da UE – criticou as iniciativas de política de defesa de Bruxelas nos últimos anos.

2024 avisado O fato de o Programa da Indústria de Defesa Europeia não atingir seus objetivos, apesar de um orçamento de 1,5 bilhão de euros devido ao mau equilíbrio entre os objetivos da política, financiamento e a pista de tempo para implementação. O programa pode resultar em recursos “Organize -se em uma ampla gama de projetos que podem não ter um impacto mensurável no nível da UE”, “ Foi dito.

2023 afirmou que a UE era falta Uma estratégia longa para despesas de defesa, ao mesmo tempo, aviso no final do mesmo ano de que a assistência financeira a Kiev poderia adicionar dezenas de bilhões de euros em um longo quarteirão, pois a Ucrânia não é capaz de pagar seus empréstimos.