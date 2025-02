VIVA – O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, declarou que suas tropas estavam sem mísseis para o sistema de defesa aérea IM-104 Patriot. Ele revelou isso em uma entrevista coletiva em Kyiv, quarta -feira, 19 de fevereiro de 2025.

Zelensky admitiu se ele recebeu as notícias do míssil para terminar Patriota Diretamente do comandante das forças armadas da Ucrânia (AFU), o general Oleksandr Syrskyi.

Syrskyi revelou a situação de emergência em uma conversa através O telefone, de acordo com Zelensky, ocorreu de manhã cedo.

Syrskyi relatou que havia oito unidades de mísseis russos, enquanto o exército da Ucrânia não pôde interceptá -lo devido ao estoque de mísseis Patriota Acabou.

 Viva militar: MIM-104 Air Defense Missile Patriot nos Estados Unidos

“Três horas, quatro, cinco da manhã, o comandante supremo me ligou e disse que não tínhamos um míssil para Patriota“Ucap Zelensky.

“E dizendo que existem oito mísseis no céu. Mas não temos um míssil”, disse ele. Viva militares de Rússia hoje.

A Ucrânia realmente pediu permissão dos Estados Unidos (EUA) como produtor de mísseis PatriotaSe uma escassez de suprimento ou distribuição direta não for possível.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que iniciou uma negociação pacífica entre a Rússia e a Ucrânia, anteriormente exigiu que o governo de Zelensky pagasse toda a assistência de seu país.

 Viva militar: míssil do Sistema de Defesa Patriota dos Estados Unidos (EUA)

Trump, que acaba de abrir em janeiro de 2025, queria riqueza mineral na Ucrânia como pagamento pela ajuda de US $ 174 bilhões (RP2.850 bilhões).