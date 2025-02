As últimas notícias sobre a era do veículo em Yakarta

Yakarta, vivo – Regulamentos na forma de um regulamento regional (Perda) que regula as restrições ao uso de veículos particulares em Yakarta novamente rolando. O governo provincial (PEMPROV) de DKI Jacarta enfatizou que ele ainda analisa a questão da política.

Onde a limitação de idade de veículos motorizados de propriedade de indivíduos é no máximo 10 anos e é baseada no número de propriedades. A Agência de Transporte DKI Jacarta reconheceu que, se a limitação de idade deste veículo for bastante sensível, ele ainda está em um estudo em profundidade.

“Essa restrição individual do veículo é muito sensível. Portanto, o que fazemos após a lei número 2 de 2024 em regiões especiais de Yakarta (DKJ) publicado é realizar um estudo abrangente”, disse o chefe da agência de transporte DKI Jakarta ( Shoot), Syafrin Liputo em Yakarta, citado por Antara, terça -feira, 18 de fevereiro de 2025.

 Kadishub Dki Yakarta, Syafrin Liputo Foto: Viva/Rahmat Fatahillah Ilham

Ele disse que o governo provincial de Dki Jacarta convidou todos os elementos da sociedade a expressar suas aspirações e discutir. “Depois que o regulamento foi publicado, tudo foi aceito. Como isso fez através de uma discussão integral, todos convidamos”, disse ele.

A política de restringir veículos a motor individuais, a saber, através de restrições de idade e o número de propriedades do veículo, é regulamentada na lei número 2 de 2014, para que Yakarta tenha uma autoridade especial no setor de transporte.

A limitação da idade e o número de propriedade de veículos a motor individuais, de acordo com as três chaves da visão da cidade global que realizarão Yakarta, a saber, fazer de Yakarta uma cidade de escuta, sustentável e facilmente acessível que se moverá.

 Vários veículos ficaram presos em engarrafamentos em Jalan Mampang Prapatan, Yakarta, segunda -feira (8/8/2020). Foto: Entre fotos/renas Esnir/WSJ

Para realizar a visão da cidade global, é necessária uma estratégia para avançar no setor de transporte em Yakarta, como restrições de idade e o número de veículos a motor individuais.

Segundo Syafrin, essa política é uma das estratégias que exigem mais estudos relacionados à adequação de sua implementação no contexto da cidade de Yakarta.

Enquanto isso, o DKI Yakarta DPRD pediu ao governo provincial de Dki Jacarta que preparasse um manuscrito acadêmico (NA). O DKI DPRD espera que a política seja uma solução para reduzir o congestionamento e a poluição do ar causada pelo uso de veículos particulares.