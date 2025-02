As vítimas de esterilizações forçadas no Peru se desculpam, reparos após décadas

Florentina Loayza tinha 19 anos e era mãe de um bebê quando foi esterilizada por agentes do governo peruano, contra sua vontade.

Décadas depois, a mulher indígena de 46 anos ainda está lutando por um pedido de desculpas e reparos, juntamente com milhares de outros roubados de sua fertilidade em uma campanha estadual dos anos 90 condenados pelas Nações Unidas.

“Minha vida foi interrompida”, disse Loayza à AFP, que contou como seu parceiro a abandonou pelo procedimento, que também a deixou com dor duradoura.

“Do lado de fora, vemos você bem, mas por dentro estamos murchando”, disse sobre as 270.000 mulheres estimadas que, como ela, foram forçadas, pressionadas ou enganadas à cirurgia para amarrar suas trompas de falópio.

Dezoito mulheres morreram, segundo dados oficiais, durante a campanha que marcou os últimos anos da regra do então presidente de 1990-2000, Alberto Fujimori.

Seu governo disse que ele ofereceu esterilização como parte de um projeto de planejamento familiar, mas o Comitê de Direitos da Mulher da ONU disse que em um relatório em outubro passado o estado havia realizado um “ataque sistemático e generalizado contra mulheres rurais e indígenas”.

Ele disse que os procedimentos foram realizados sem o consentimento informado das vítimas que muitas vezes eram mal educadas e que não entendiam espanhol, o idioma dos oficiais no Peru.

“Não é algo que foi feito nas cidades … mas em uma área específica (rural) como uma maneira de combater a pobreza, para que as mulheres mais pobres não se reproduzissem”, Leticia Bonifaz, que era membro do Comitê do Comitê do Comitê da ONU, disse ele à AFP.

Ela disse que era o maior caso conhecido de esterilização forçada na América Latina.

‘A vida não foi fácil’

Loayza hoje é um ativista. Ela quer ter mais filhos e raramente sorri.

Em 1997, ele viveu na área rural de Huancavelica, no sudeste do Peru, com um bebê de alguns meses.

Sua vida mudou dramaticamente quando ele saiu de casa um dia, cheio de outras mulheres na parte de trás de um caminhão “como ovelhas”, para coletar ajuda alimentar prometida de uma clínica próxima.

Quando chegaram lá, ele disse, as mulheres não receberam ajuda, mas a cirurgia forçada.

“Fomos agarrados por enfermeiros e colocados em macas. Eles injetaram alguma coisa”.

Quando ele acordou, Loayza foi informado de que havia sido esterilizado.

De volta para casa, seu parceiro se recusou a acreditar nela, acusando Loayza de querer ser infértil para dormir com outros homens.

Ele a deixou e Loayza se mudou para a capital, Lima, para ganhar a vida.

Ela disse que sofreu dor abdominal desde o procedimento e precisa desesperadamente de ajuda do governo com os cuidados médicos que ela não pode pagar.

“A vida não foi fácil”, disse Loayza à AFP.

‘Cicatriz interna’

Na casa, ele compartilha com seus quatro filhos nos arredores de Lima, Maria Elena Carbajal, 55 anos, mostra a única foto que ela tem de sua última gravidez antes de também ser esterilizada contra sua vontade.

Aos 26 anos, ele deu à luz em um hospital público e afirma que os médicos que a repreenderam por “ter muitos filhos” disseram a ela que, se ela quisesse ver o recém -nascido, ela tinha que aceitar um procedimento.

Por medo, ela aceitou.

O marido Carbajal também o deixou e, como Loayza, ele sobreviveu à limpeza das casas de outras pessoas.

“Levei meus quatro filhos e praticamente tive que escapar da minha mãe -na casa de Law e ir para a casa da minha mãe”, lembrou.

“Por muitos anos, pensei que era minha culpa”.

Carbajal agora dirige uma organização para vítimas como ela, mas em 2021, ela sofreu uma lesão nas costas em um ataque a um protesto que fazia parte.

Por dois anos, ele esperou para se submeter a uma cirurgia no topo do tratamento necessário para um déficit hormonal causado pela esterilização.

“Não apenas nossos corpos estão marcados”, disse ele, “mas também carregamos a cicatriz interna de ser abandonado por nossas famílias”.

Em seu relatório no ano passado, as Nações Unidas pediram ao Estado peruano que “acelere e expandisse suas pesquisas” no assunto e forneça remuneração financeira, apoio psicológico e um programa de reparo abrangente.

Fujimori morreu em setembro passado, depois de completar 16 anos de sentença de 25 anos por abuso de direitos humanos.

Ele nunca foi levado para julgar a campanha de esterilização.

Em 2023, um tribunal peruano decidiu que as esterilizações involuntárias faziam parte das políticas públicas na época e ordenou o acesso a compensação e assistência médica às vítimas.

Isso ainda não passou.