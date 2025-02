Asequias para a parte norte da RRR, DPR do sul se separou: Komatireddy

Nalgonda

O ministro de estradas e edifícios, Komatireddy Venkat Reddy, disse que as propostas foram convidadas por obras na parte norte da Regional Ring Road (RRR) e por um relatório detalhado do projeto (DPR) na parte sul, onde é Esperado que o trabalho comece em breve.

Reddy criticou o ex -ministro principal K. Chandrasekhar Rao por “atrasar o trabalho da RRR no valor de ₹ 30.000 milhões de rúpias e vender a Exterior Ring Road (ORR) para a comissão” antes das eleições da Assembléia 2023.

Ele disse que as estradas radiais que são construídas ao longo do RRR e ORR transformariam o teíchão e forneceriam uma solução integral para o problema de tráfego de Hyderabad. Ele anunciou que o trabalho no Canal do Srisailam esquerdo será concluído dentro de dois anos.

Reddy aconselhou os cidadãos a participar da pesquisa atual e expressaram sua gratidão ao povo do distrito eleitoral de Nalgonda para escolhê -lo como um MLA cinco vezes. Ele reafirmou seu compromisso de cumprir todas as promessas feitas às pessoas.

Ele assegurou ao povo de seu círculo eleitoral de que continuaria abordando suas queixas através de Praja Vani, apesar de sua agenda lotada. Enquanto interage com as pessoas neste programa em seu escritório no acampamento na Colonia de Srinagar, Nalgonda, no domingo, o ministro reconheceu que Praja Vani havia sido adiado devido a suas responsabilidades estatais e ao Código Eleitoral.