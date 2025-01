Asha Devi nomeada DMO de Kozhikode

As reviravoltas em torno da nomeação do Oficial Médico do Distrito de Kozhikode (DMO) parecem ter terminado por enquanto, já que o Departamento de Saúde emitiu uma ordem na quarta-feira nomeando Asha Devi, que havia sido DMO, Ernakulam, para o cargo.

Segundo fontes, isto ocorreu depois de o departamento ter realizado uma audiência com todos os directores de saúde adicionais, alguns dos quais também trabalhavam como DMOs, que foram transferidos em Dezembro do ano passado para vários cargos. A controvérsia surgiu quando alguns funcionários contestaram o procedimento de transferência perante o Tribunal Administrativo de Kerala (KAT) e mais tarde o Tribunal Superior de Kerala.

Em Kozhikode, o titular, N. Rajendran, foi transferido para Thiruvananthapuram e o Dr. Asha Devi foi trazido para Kozhikode. Também houve algum drama quando tanto o Dr. Rajendran, que se recusou a ceder alegando uma estadia no KAT, quanto a Dra. Asha Devi foram vistos na câmara do DMO sentados frente a frente. Embora o governo tenha emitido outra directiva confirmando a sua ordem de transferência anterior, o Tribunal Superior pediu mais tarde ao departamento que mantivesse o status quo durante um mês e ouvisse os argumentos de todas as pessoas afectadas pelo processo.

Agora, depois de ouvir as suas queixas, o departamento emitiu outra ordem transferindo o Dr. Rajendran para Thiruvananthapuram e trazendo o Dr. Asha Devi para Kozhikode.