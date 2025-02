Ashley St. Clair anuncia que Elon Musk é o pai de seu bebê

Ashley St. ClairUm influente conservador e autor do livro infantil popular, os elefantes não são pássaros, passou a afirmar que Elon Almizcle É o Pai biológico do seu bebêquem ele recebeu cinco meses atrás. A notícia causou muita discussão na internet, considerando que Musk já tem 12 filhos com seus três ex -parceiros.

Então, aqui está tudo o que você precisa saber sobre o recente anúncio de St. Clair sobre o CEO da Tesla Motors.

Ashley St. Clair publica uma declaração sobre Elon Musk

No sábado, 15 de fevereiro, o colunista experiente se voltou para as redes sociais para confirmar as notícias sobre a paternidade de seu bebê. Ashley St. Clair também proporcionou o motivo por que ele demorou tanto para compartilhar esta atualização.

Legendado, “Alea stasta est”, que se traduz em “os dados é escolhido”, o X (anteriormente Twitter) Publicação Leia: “Cinco meses atrás, recebi um novo bebê no mundo. Elon Musk é o pai. Eu não revelou isso anteriormente para proteger a privacidade e a segurança de nossos filhos, mas nos últimos dias ficou claro que a mídia sensacional pretende fazê -lo, independentemente dos danos que isso causará.

Ashley St. Clair então implorou à mídia que entendesse sua preocupação com a privacidade de seu bebê. Ela acrescentou: “Pretendo permitir que nosso filho cresça em um ambiente normal e seguro. Por esse motivo, peço à mídia que homenageie a privacidade de nosso filho e evite relatórios invasivos.

Enquanto isso, o representante de St. Clair, Brian Glicklich, também forneceu um Atualização separada Sobre seu bebê. Ele disse que seu cliente e seu almíscar estão “trabalhando em particular para a criação de um acordo sobre o levantamento de seu filho por algum tempo”. Glicklich então instou a pessoa mais rica do mundo a emitir uma declaração pública sobre a situação. Ele ressaltou: “Estamos esperando Elon reconhecer publicamente seu papel de pais com Ashley, para acabar com a especulação injustificada”.

Apesar dos comentários de Brian Glicklich e do anúncio surpresa de Ashley St. Clair, Elon Musk ainda não compartilhou nenhuma palavra oficial sobre o que a décima terceira vez ele é pai.