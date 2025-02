ASHLEY YOUNG NET WORTH 2025: Quanto dinheiro ganha?

Ashley Young’s Net Heritage em 2025 Isso reflete sua longa carreira no futebol profissional. Desde seus primeiros dias em Watford para jogar em alguns dos maiores clubes da Europa, Young garantiu a estabilidade financeira por meio de salários, garantias e movimentos inteligentes de carreira. Mesmo aos 39 anos, ainda está ativo na Premier League, demonstrando seu valor dentro e fora do campo.

Vamos explorar como Young continua a ganhar e manter seu legado de futebol.

Qual é o patrimônio líquido de Ashley Young em 2025?

Ashley Young tem um patrimônio líquido estimado em US $ 9 milhões em 2025.

Sua riqueza vem principalmente de seus salários de futebol, lucros profissionais e de endosso. Durante sua carreira de dois decades, ele jogou em Watford, Aston Villa, Manchester United, Inter Milan e Everton, acumulando mais de US $ 31,7 milhões em ganhos totais.

O que Ashley Young faz para ganhar a vida?

Ashley Young é uma jogadora de futebol profissional que atualmente joga como lado esquerdo do Everton na Premier League inglesa.

Apesar de ser um dos jogadores mais velhos da liga, Young continua a competir no nível mais alto. Sua liderança e experiência o tornam um membro valioso da equipe do Everton, onde assinou uma extensão de um ano em 2024.

Os lucros de Ashley Young explicaram: como eles ganham dinheiro?

Os lucros de Young vêm de várias fontes importantes, incluindo o seguinte:

Salários de futebol

Young ganha um salário base de £ 2,08 milhões (US $ 2,6 milhões) por ano jogando pelo Everton na Premier League. No decorrer de sua carreira, ele assinou vários contratos de alto valor, especialmente com o Manchester United, onde ganhou mais de US $ 6 milhões por temporada durante seus anos de pico.

Ganhos profissionais

Por quase duas décadas no futebol profissional, Young acumulou mais de US $ 31,7 milhões em ganhos salariais profissionais totais. Seus períodos em Watford, Aston Villa, Manchester United, Inter Milan e Everton permitiram que ele construísse estabilidade financeira de longo prazo enquanto competia nos níveis mais altos da Inglaterra e da Itália.

Endossos

Embora não seja tão proeminente comercialmente quanto alguns superestrelas de futebol, Young associou -se a marcas de esportes e patrocinadores ao longo de sua carreira, o que aumenta sua renda geral. Seus patrocínios se concentraram em equipes relacionadas ao futebol e produtos de estilo de vida, aproveitando seu status de veterano da Premier League.