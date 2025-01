Ashton Jeanty perseguindo Barry Sanders: acompanhando a busca de Boise State RB pelo título de corrida da NCAA em uma única temporada

O running back Ashton Jeanty, estrela de Boise State, está a caminho de um ano potencialmente histórico. Com os Broncos agora no College Football Playoff, Jeanty está perseguindo um título que se tornou uma possibilidade distinta: o recorde de 2.628 jardas de Barry Sanders em uma única temporada da NCAA, estabelecido durante sua carreira de 1988. Jeanty já ultrapassou as 2.000 jardas na temporada, tornando-se o primeiro jogador da FBS a fazê-lo desde 2019.

Também em jogo para Jeanty está o recorde de touchdowns corridos da NCAA de Sanders em uma única temporada (37).

Quebrar um ou ambos os recordes é totalmente plausível. Jeanty está atrás de 238,9 jardas por jogo de Sanders em 1988, mas o Broncos All-American unânime no meio da temporada Você terá mais oportunidades. O recorde de corrida de Sanders não incluiu a pós-temporada (11 jogos), e a sequência de Boise State na pós-temporada significa que Jeanty terá entre 14 e 17 oportunidades no total para superar o recorde de Sanders.

Ainda assim, o desafio é enorme: 1) as defesas têm e continuarão a ter um plano de jogo para impedir Jeanty e 2) manter-se saudável ao longo da temporada será fundamental.

O mais próximo que qualquer jogador chegou de alcançar o título corrido de Sanders foi o ex-running back de Wisconsin, Melvin Gordon, que teve 2.587 jardas em 14 jogos durante a temporada de 2014.

Enquanto Jeanty observa os registros de corridas e touchdowns de Sanders, acompanharemos seu progresso a cada semana, portanto, marque esta página como favorita e verifique novamente após cada jogo.

Totais de corridas e touchdowns de Ashton Jeanty para a temporada de 2024