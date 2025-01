ASN Kemendikti fala sobre a atitude arrogante do Ministro Satryo: Saia, leve todas as suas coisas!

Jacarta – Centenas de funcionários do Estado (ASN) realizaram uma manifestação pacífica em frente ao escritório do Ministério do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia (Kemdiktisaintek). Na sua acção zombaram da atitude arrogante do Ministro do Ensino Superior, Ciência e Tecnologia, Satryo Soemantri Brodjonegoro.

Neni Herlina, jovem especialista em relações públicas e atriz. A Câmara admitiu que foi rejeitada como partido pelo Ministro Satryo. Neni, que também esteve presente na manifestação pacífica, disse que a demissão unilateral foi realizada na frente de colegas e estagiários que estavam na mesma sala que Neni.

Explicou a atitude arrogante do Ministro Satryo. Naquele momento ele estava em seu escritório.

No entanto, o Ministro Satryo entrou no quarto de Neni e imediatamente pediu-lhe que saísse da sala.

“’Saia da escola primária!’ “Traga todas as suas coisas”, disse Neni, imitando a frase dita por Satryo em tom alto.

 Centenas de funcionários do Ministério da Educação manifestaram-se e pediram a intervenção do Presidente Foto: Captura de tela X @slondokchip

Neni admitiu que se sentiu constrangida porque a demissão foi feita na frente de colegas de trabalho e estagiários que trabalhavam na mesma divisão que ela.

“Disseram-me para ir ao Ministério da Educação e Cultura (Ministério do Ensino Primário e Secundário) basicamente assim”, disse Neni.

Ele espera que, ao realizar uma manifestação pacífica esta manhã com mais centenas de ASNs, a arrogância do ministro não se repita no futuro, afectando outros funcionários.