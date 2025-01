Assam CM diz que Estado está em negociações com o Centro para criar corredor de defesa

O governo de Assam está negociando ativamente com o Ministério da Defesa para declarar áreas adjacentes a Guwahati em direção a Nagaon como um corredor de defesa, disse o ministro-chefe Himanta Biswa Sarma aqui na terça-feira (7 de janeiro de 2024).

Sarma fez estes comentários depois de realizar uma visita e um painel de discussão com investidores, diplomatas de 36 países e outras partes interessadas antes da Cimeira de Investidores e Infraestruturas, que se realizará em Guwahati, de 25 a 26 de fevereiro.

O primeiro-ministro Narendra Modi inaugurará a ‘Cúpula Vantagem Assam 2.0’ e espera-se que o rei do Butão, Jigme Khesar Namgyel Wangchuck, participe. A ministra das Finanças, Nirmala Sitharaman, e o ministro das Relações Exteriores, S. Jaishankar, participarão da cúpula, disse Sarma ao informar os repórteres.

“O maior destacamento das forças armadas indianas ocorre nos estados do nordeste ou na Caxemira. Agora você leva tanques blindados para o nordeste, mas quando tiver que consertar o tanque, tem que levá-lo de volta para o continente, para a fábrica de artilharia. Por que Assam não pode ser um grande defensor? Sr. Sarma disse.

“O governo de Assam está ativamente envolvido em conversações com o Ministério da Defesa para declarar as áreas adjacentes de Guwahati em direção a Nagaon como um corredor de defesa”, acrescentou.

Quando questionado se o governo está a apresentar Assam, devido à sua localização estratégica, como uma porta de entrada para os vizinhos do Sul da Ásia e do Sudeste Asiático, o Sr. Sarma disse que a situação actual no Bangladesh e em Myanmar não permite tal posicionamento.

“Ao falar de uma localização tão estratégica, as pessoas tendem a ignorar o resto da Índia. O que quero dizer é que se os produtos acabados de Chennai podem ir para Assam, porque é que o contrário também não pode acontecer?”, disse Sarma, salientando que o Estado fez grandes avanços em infra-estruturas.

No seu discurso de abertura aos diplomatas, líderes da indústria e outras partes interessadas, o Ministro-Chefe de Assam informou que 1 lakh crore de novos projetos de infraestrutura estão surgindo no estado. Mais três novas pontes sobre Brahmaputra, uma cidade satélite em torno de Guwahati com a ajuda do governo de Singapura e uma linha ferroviária de Guwahati a Gelephu no Butão foram alguns dos principais projetos que destacou durante a sua interação.

Sarma disse que Assam fez rápidos progressos em infra-estruturas, saúde, educação e outros sectores nos últimos 10 anos.

Sublinhando a importância da energia verde, o Ministro-Chefe disse que a aposta do governo sempre foi na energia limpa, verde e nas energias renováveis. Ele disse que o governo estadual deseja que todas as indústrias, incluindo a fábrica de semicondutores da Tata em Jagiroad, que será construída em Assam, obtenham energia de fontes de energia verde.

Descrevendo Assam como um dos motores de crescimento mais fortes do país, com um crescimento de 12,5%, o Sr. Sarma procurou projectar a economia do seu estado como forte e robusta.

Ele disse que além da economia, o estado também emergiu como um importante centro educacional com instituições de renome, incluindo AIIMS, Instituto Indiano de Tecnologia, Instituto Tata de Ciências Sociais, várias universidades estaduais e centrais, uma universidade agrícola e projetos futuros, como o Nacional. Campus universitário do Instituto de Eletrônica e Tecnologia da Informação.

“Assam tem habilidade e capacidade para entregar. Tem os meios para garantir que aqueles que estão dispostos a investir recebam incentivos semelhantes aos oferecidos por qualquer outro estado do país”, disse ele, acrescentando que o governo criaria um fundo corpus para incentivos ligados à produção no valor de 25 bilhão de rúpias.