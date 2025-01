Assassinato de Agostino, Cassation cancela a prisão perpétua ao chefe de Madonia

Cassation cancelou os condenados do chefe Nino Madonia pelo assassinato do agente Nino Agostina com adiamento.

Cancelamento sem adiar a esposa Ida Castelluccio. O crime é prescrito, Madonia não pode ser respondida para responder.

Madonia ao apelo foi condenado à prisão perpétua por um duplo assassinato realizado em 5 de agosto de 1989 em Villagrazia di Carini, na província de Palermo.

Os juízes aceitaram o apelo dos advogados Vincenzo Giambuno, Alessandro deste Martorana, Valerio e Giorgio Vienello Accoretti. Já descarta a circunstância da premeditação pelo assassinato de uma esposa grávida.

Ela não era o objetivo da máfia do assassino, mas se viu em um lugar ruim na hora errada. Em outros processos judiciais, em outubro passado, o chefe de Gaetano, Scotto, também foi condenado à prisão. Em vez disso, o amigo de Agostin, Francesco Paolo, liberou Rizzo, que só respondeu com ajuda e orientação. Scotto seria um executor material de assassinato junto com Madonia. Ambos os assassinos chegaram em movimento.

“Estamos com raiva, outro tapa na minha família. Eles não permitem que meus avós Vincenzo e Augusta e meus tios Nino e Ida descansem no túmulo ”. Nino Morana, filho de Flora, irmã da polícia Nina Agostin e sobrinho Vincenzo, pai de um policial que se tornou um símbolo de sua longa barba da batalha para conhecer a verdade da morte trágica e das filhas grávidas -diz isso.

“O único” comentário positivo “é que meus avós não estavam testemunhando essa abolição assustadora – acrescentando sobrinhos – mas eu, minha família e todos os italianos honestos com os quais continuamos lutando”.

Reprodução reservada © Copyright ANSA