Assassinato de ativista: autoridades inspecionam pedreira em Pudukottai

Autoridades inspecionaram a pedreira de Thulaiyanur em Thirumayam taluk, no distrito de Pudukottai, na terça-feira.

Dias após o assassinato do ativista Jagaber Ali, uma equipe de funcionários do Departamento de Geologia e Mineração inspecionou na terça-feira uma pedreira em Thulaiyanur, em Thirumayam taluk, no distrito, contra a qual o ativista havia feito alegações de mineração ilegal desenfreada antes de seu assassinato. .

O proprietário da pedreira, Rasu, foi preso sob a acusação de matar Jagaber Ali, enquanto outro proprietário, Ramaiah, também citado como acusado no caso de assassinato, está fugindo. Fontes disseram que funcionários do departamento dos distritos de Nagapattinam, Perambalur, Tiruchi e Karur iniciaram a inspeção pela manhã para obter um relatório em primeira mão sobre a extensão da suposta mineração ilegal e o que foi feito legalmente na expansão do local.

A inspeção durou o dia todo e a equipe utilizou um drone para obter uma visão aérea da extensão da pedreira em seu interior. A fiscalização deverá continuar na quarta-feira. A esposa de Jagaber Ali, na sua queixa à polícia, afirmou que o seu marido tinha apresentado uma petição às autoridades competentes em relação à mineração ilegal realizada por Rasu e Ramaiah.

Fontes disseram que a pedreira em particular não estava operacional, mas enormes estoques estavam se acumulando lá dentro. Em ocasiões anteriores, foram impostas aos proprietários quantias enormes, como multas de vários milhões de rúpias. Após a conclusão da inspeção, a equipe apresentaria um relatório detalhado ao governo. Fontes disseram ainda que foi constituída uma equipa a nível distrital para verificar as outras pedreiras que operam no distrito, acrescentaram as fontes.