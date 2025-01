Assassinato de casal de idosos, acusado condenado à prisão perpétua

Um tribunal de Mangaluru condenou no sábado à prisão perpétua um trabalhador vindo do distrito de Gadag. Ele foi considerado culpado de assassinar um casal de idosos e roubar itens no valor de ₹ 4,5 lakh de sua casa em Kakkinje Kalerikal, na vila de Charmadi, em Belthangady Taluk, em 2016.

O juiz do segundo distrito e sessões adicionais, KP Preethi, condenou Raju Kallavaddara, também conhecido como Rajesh, à prisão perpétua e impôs uma multa de ₹ 10.000 pelo delito nos termos da Seção 302 do Código Penal Indiano. Ele também foi condenado a 10 anos de prisão rigorosa e multado em ₹ 10.000 por crime nos termos da Seção 392 (roubo) do IPC. As sentenças serão executadas simultaneamente, disse o juiz.

De acordo com a ficha de acusação, Kallavaddara chegou à casa na aldeia de Charmadi, onde KV Varki, 85 anos, e sua esposa Yelikutti, 80 anos, ficaram hospedados. Ele chegou em casa na madrugada de 11 de janeiro de 2016. Fingindo ser uma pessoa com dificuldade de fala, Kallavaddara pediu a Varki que mostrasse o caminho para uma casa. Varki avançou segurando uma tocha e Kallavaddara o seguiu. Ele então usou a bengala para bater em Varki e sufocá-lo até a morte. Kallavaddara voltou para a casa de Varki e sufocou Yelikutti até a morte. Ele saiu de casa com 200 gramas de enfeites de ouro e dinheiro.

O então vice-superintendente de polícia Bhaskar Rai apresentou queixa. O promotor Jyoti Pramod Nayak examinou 38 testemunhas no tribunal.