Assassinato de Meerpet: Operações de pesquisa iniciadas em Lake Jillelaguda, residência do casal

Uma fotografia de arquivo do acusado que confessou ter matado sua esposa e tendo jogado partes de seu corpo no lago Meerpet. | Crédito da foto: acordo especial

Mais de 24 horas depois que um homem entrou na delegacia de polícia de Meerpet e confessou que ele matou sua esposa e se livrou do corpo depois de cozinhá -los, a polícia de Meerpet não encontrou nenhuma evidência que apóie a declaração.

Os funcionários lançaram operações de busca no lago Jillelaguda, onde o homem alegou ter jogado as peças, bem como na residência do casal. Até quinta -feira (23 de janeiro de 2025) à noite, as pesquisas também ganharam resultados.

De acordo com LB Nagar DCP, CH Praveen Kumar, Guru Murthy, 45, junto com sua família, havia denunciado o desaparecimento de sua esposa Venkata Madhavi, 35, em 18 de janeiro. Durante a investigação, descobriu -se que Madhavi foi visto pela última vez com ela. Marido Murthy em sua residência em 14 de janeiro, enquanto seus dois filhos estavam na casa de sua tia.

Em 22 de janeiro, a polícia prendeu Muthy após sua confissão.

O homem, originalmente do distrito de Prakasam, em Andhra Pradesh, serviu no exército indiano por mais de 20 anos. Depois de passar pelo exército indiano, Murthy começou a trabalhar como segurança estendido com o DRDO em Kanchanbagh.

O casal estava casado há mais de 13 anos e estava lidando com disputas familiares no momento do incidente, disse o funcionário.