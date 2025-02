Pablo Heroiberto Gonzalez Rivas confessou, 48 -ano -old -zachrista Salvdoregno acusado de assassinar e cobrir seu parceiro Jhanann Natilily Quintanilla. O homem, entrevistado pela juíza Anna Calabi, admitiu que a matou, embora não intencionalmente, e que ele decidiu esconder o corpo porque entrou em pânico. Dependendo do que foi aprendido, não foi possível dizer exatamente onde estava o cadáver e estava limitado à designação de um ponto desconhecido ao longo do caminho para Cassano d’Adda.

Das quarenta eras de Salvador, não houve notícias da noite entre a noite entre 24 e 25.

O homem, defendido pelo advogado Paolo Selleri, usou o direito de não responder ontem antes da adição de Letizia Mannelly e da promotora Alessia Menegazzo.

