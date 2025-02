Assassinatos caem, mas é um boom em assassinos menores

Assassinatos na Itália no outono, que são reduzidos em um terço em dez anos, mas aumentam os crimes envolvendo menores como autores e vítimas.

É uma fotografia do mais recente relatório criado pela análise criminal do Serviço de Crime Policial, do qual parece que a porcentagem de autores de menores de 18 anos do crime é quase triplicada em um ano. De fato, os dados sobre a aplicação da lei afirmam que em 2024 a ocorrência de 11% do número total de assassinatos detectados em comparação com 4% do ano anterior.

Mas não apenas: os números também dizem que a porcentagem de menores matados quase dobrou: em 2024 é 7% em comparação com 4% em 2023. No geral, os assassinatos voluntários diminuíram em décadas: 475 consumidos em 2015 foram para 319 de 2024. Constante tendência, que também é confirmada em 2024, quando o declínio foi de 6% em comparação com 2023 (quando os crimes eram 340). A maior flexão diz respeito àqueles relativos ao crime da máfia: de 53 de 2015 a 15 de 2024, com um claro declínio em 72%. A esse respeito, há uma reflexão de que investigadores e pesquisadores repetem há algum tempo. “Uma clara redução no número de assassinatos atribuídos ao contexto de crimes organizados é significativa como a máfia na Itália muda a pele: tentando evitar gritar para que eles possam se envolver em atividades criminosas e, acima de tudo, infiltração da economia legal. “

Os dados também descobrem a flexão 38% por 10 anos de vítimas masculinas (330 a 206) e 22% das vítimas (de 145 a 113). Em 2024, quase metade dos crimes (49%) veio de uma disputa degenerada, enquanto em termos de modus operandi, o uso de armas incorretas e armas brancas (133 casos em 2024 diante de 156 em 2023 em 2023). As lenhas são usadas em 98 casos em 2024 e 101 em 2023 a mais assassinatos, seguidos por Lombards e Lazio, e é diferente de +31% em comparação com 2023. Diretor do Serviço Central da Diretoria da Polícia Criminal. Uma tendência, que também confirmou o Eurostat e que a Itália está entre os países mais seguros para esse tipo de crime. De fato, nosso país, em 2022 – os dados mais recentes disponíveis sobre o Eurostat – “representa um índice de crime, ou seja, a proporção entre assassinatos voluntários por 100.000 habitantes, 0,55. No que diz respeito à média européia de 0,87 – fecha Basilicata – a Itália é a Itália na posição ideal ”.

Reprodução reservada © Copyright ANSA